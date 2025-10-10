› La maroma de Hugo Eric

El que salió a tratar de componer, matizar y redirigir lo que planteó en días pasados y levantó una fuerte polémica fue el diputado Hugo Eric Flores, nos cuentan. Y es que apenas esta semana se conocieron las declaraciones que hizo el legislador morenista en un evento religioso en el que sostuvo que “70 por ciento de este país está tomado por el narcotráfico, ¿quiénes gobiernan a los presidentes municipales?, ¿los presidentes municipales gobiernan al crimen organizado en este país? No nos engañemos. El crimen organizado pone a los presidentes municipales”. Bueno, pues resulta que ahora don Hugo aseguró que lo que hay es una narcosociedad. Puesto sobre la mesa lo anterior, ha agregado que entonces ya no sólo es asunto del Gobierno. Y ya encarrerado, para salir del aprieto, hasta a las iglesias señaló por no hacer lo suficiente para evitar esto. Por supuesto, ya tampoco habló de porcentajes, mejor planteó la idea de que en el país se está estableciendo una cultura de la muerte. ¿Qué tal?

› Al rescate del ISSEMYM

Relevante, nos comentan, la acción de rescate que ha emprendido el Gobierno del Estado de México del corazón del sistema de seguridad social de la entidad. Y es que la administración de la maestra Delfina Gómez se aplica para dar nueva vida al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, una institución que, nos aseguran, fue víctima de abandono e indiferencia durante muchos años. Quienes siguen de cerca este rescate nos hacen ver que con seriedad y objetivos claros, actualizando estudios actuariales, diseñando reformas y emprendiendo estrategias legales —en las que tiene un rol importante el secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez— el ISSEMYM recupera capacidades. Se trata de sanear para proteger y de reformar para servir a quienes sostienen al Edomex: médicos, maestras, policías, trabajadoras sociales y cientos de miles de familias. Ahí el dato.

› Rudeza innecesaria en el Metro

Entre quienes siguieron ayer de cerca el acto encabezado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en el que se dio cuenta de los avances en la renovación de la Línea 1 del Metro y su próxima reapertura, llamaron la atención los esfuerzos que se hicieron para que el director general de ese sistema de transporte, Adrián Rubalcava, no apareciera en las fotos del evento ni tampoco en las que luego se difundieron en las redes sociales oficiales. Es sabido que Rubalcava ha llevado a cabo esfuerzos relevantes para atender problemas operativos y que suele dar la cara en circunstancias apremiantes, incluso que ha podido desactivar situaciones críticas que podrían haber afectado al gobierno central. Por eso, nos comentan, a muchos les pareció que al marginar al exalcalde de Cuajimalpa simplemente le aplicaron rudeza innecesaria. ¿Tendría que tener conocimiento de este tipo de situaciones la Presidenta Claudia Sheinbaum quien lo tiene en buen concepto? Ya se verá.

› “Que venga el diluvio”

Entre quienes han seguido su trayectoria política está más que claro que Gerardo Fernández Noroña es un rebelde. El problema ahora es que su rebelión la ha enfocado contra un fundamento central del movimiento de la Cuarta Transformación. En ésas anda estos días, nos aseguran, con los argumentos que ha puesto sobre la mesa para tratar de justificar sus viajes en vuelo privado. El legislador ha dicho que la austeridad aplica en las políticas de gobierno, y ha expuesto que la medianía se asocia al salario que los funcionarios reciben. Sin embargo, ya también le han hecho ver diversas voces que sí aplica a las personas que forman parte de la 4T. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, nos dicen, también se refiere a quienes forman parte del Gobierno sin importar si están en un poder u otro. Como sea, Noroña ayer advirtió que “por supuesto que viajaré en vuelos comerciales y cuando sea necesario, un taxi aéreo, y pues que venga el diluvio”.

› La ruta de la Ley de Amparo

Con la novedad de que la oposición en la Cámara de Diputados advirtió ayer que no acudirá a las audiencias públicas sobre la reforma a la Ley de Amparo. Y es que el coordinador de PRI, Rubén Moreira, y el diputado del PAN, Federico Döring, ayer acusaron que se trata de una simulación y lo que quiere la mayoría en San Lázaro es dar un “sabadazo”. Ayer se conoció que los foros de debate tendrían lugar hoy, mañana y el lunes y que los ponentes podrían inscribirse ayer jueves hasta las 20:00 horas a través de un micrositio. Sin embargo, los opositores acusaron que fue una marranada y que éste no fue habilitado a tiempo. Para quienes siguen el quehacer legislativo en Diputados, ocurriría que, como se estima, el mismo lunes se aprobara la reforma en comisiones y el martes en el pleno, eso sí, en medio de un fuerte debate. Pendientes.

› Citi rechaza oferta

Con la novedad de que Citi rechazó la oferta de compra de Banamex que hizo el empresario Germán Larrea. La respuesta de la institución financiera se dio antes del plazo que había fijado el Grupo México, y quedó claro el mensaje: la apuesta por Fernando Chico Pardo y la Oferta Pública Inicial sigue siendo su mejor opción. “Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”, refirió. El pasado 3 de octubre, Grupo México sacudió el mundo financiero al ofrecer 9,300 mdd por el 100 por ciento de las acciones, lo cual se interpretó como una apuesta osada para hacerse del banco por el que ya había pujado infructuosamente al principio de sexenio de AMLO. Ayer se cerró su segundo intento.