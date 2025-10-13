Denuncia por fraude de Alta Servicios Financieros

Se ha presentado una denuncia formal ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y sus servidores públicos debido a su reiterada negativa de haber investigado a empresas de Alta Servicios Financieros, por posible captación irregular de recursos durante los años 2015 y 2016.

La acción surge luego de que, el 1 de marzo de 2016, la CNBV otorgara derecho de audiencia a las empresas ante la presunción de que realizaban operaciones que implicaban captación irregular de recursos del público sin contar con la autorización correspondiente, contraviniendo lo establecido en los artículos 2º y 103 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Además, se señala que algunos funcionarios públicos ejercieron influencia indebida, como en el caso del exdirector del IFECOM, Edgar Manuel Bonilla del Ángel, exvicepresidente Jurídico de la CNBV, quien presuntamente obstruyó el acceso a la justicia y protegió a amigos y socios accionistas, incluyendo a Salvador Abascal Álvarez, Luis López Panadero, Mario Ramón Contreras Camacho y Gabriel Ernesto Flores Márquez, que habrían abusado de sus atribuciones. Aunque la CNBV actuó formalmente investigando a las empresas, presuntamente ocultó deliberadamente los hallazgos, declarando falsamente que no se realizaron visitas de investigación, lo que fue evidenciado gracias a la insistencia de los denunciantes, la presentación de quejas y la invocación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, obligando a la CNBV a reconocer sus acciones.

Estas actuaciones habrían causado daños irreparables a los afectados que ya fallecieron y generaron dificultades significativas para quienes continúan buscando justicia. Paralelamente a los procesos judiciales pendientes en el juzgado séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se han abierto procesos extrajudiciales ante el Tribunal de Disciplina Judicial, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Unidad de Inteligencia Financiera, incluyendo quejas contra la jueza del concurso, el síndico del concurso, el extitular del IFECOM y la propia CNBV y sus servidores públicos, con el objetivo de documentar, investigar y sancionar las irregularidades cometidas, y se adjunta el contenido completo de la denuncia para quienes deseen conocer los detalles.

Aeroméxico regresa a la BMV. Debido a los enormes problemas financieros y a una serie de malas decisiones estratégicas en los últimos años, Grupo Aeroméxico busca ahora recaudar recursos mediante su regreso al mercado bursátil a través de una Oferta Pública Inicial que pondrá en circulación poco más del 11% de su capital social, incluyendo hasta 166 millones de acciones considerando la opción de sobreasignación. La colocación combina acciones que venderá la propia empresa con las que ofrecen sus actuales accionistas, entre ellos Eduardo Tricio Haro, José Antonio Tricio Haro, Rafael Tricio Haro y Valentín Díez Morodo, quienes reducirán su participación colectiva. En su momento Apollo Global Management, los rescató con financiamiento, y ahora también Delta Air Lines, es parte de esta crisis, teniendo como escenario su apelación por la petición de disolución de su alianza a petición del Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos.

Voz en Off. Andrea González, es la nueva directora de Peugeot México, designación adicional a su puesto como directora de Desarrollo a Distribuidores…