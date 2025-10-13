Recorre CSP zonas inundadas

La Presidenta Claudia Sheinbaum realizó una gira este fin de semana, y lo continuará hoy, por estados en que las lluvias y desbordamiento de ríos provocaron la muerte de casi medio centenar de personas, aislaron ciudades, municipios y poblados y dejaron a miles de familias sin patrimonio, en los que se aplicaron planes de auxilio del Ejército y la Marina, tras la instalación desde el fin de semana del Comité de Protección Civil para atender a damnificados y brigadas de la Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura a abrir caminos, reparar tramos carreteros y atender damnificados.

Ese recorrido abarcará zonas de San Luis Potosí, Veracruz y Querétaro y también de Hidalgo y Puebla, con el ofrecimiento de la mandataria de que nadie se quedará sin ayuda ante la tragedia que arrasó amplias zonas en esas entidades en las que se reportaron derrumbes en tramos de 18 carreteras federales, que empezaron a ser reparadas en labores que continuarán a lo largo de semanas; en tanto, se realiza un censo, evalúan daños y apoyos a miles de familias que perdieron todos sus bienes.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Con el fin de celebrar el alto al fuego en la guerra Israel-Hamas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó ayer a Medio Oriente para concretar acuerdos y negociar la entrega de rehenes, con lo que se pondrá fin a un conflicto originado por el ataque del gobierno israelí en octubre de 2023 y la posibilidad de abrir una ventana estrecha para remodelar toda esa zona para convivencia de esos países.

Por cierto, el mandatario estadounidense, que por esa labor esperaba recibir el Premio Nobel por la Paz, se quedó esperando, ya que ese reconocimiento mundial le fue otorgado merecidamente a María Corina Machado, la valerosa mujer que encabeza una batalla contra el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, que se ha negado a reconocer su derrota electoral en ese país hermano.

La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, eliminado su artículo transitorio que le daba retroactividad, pero también muy cuestionada por juristas y constitucionalistas, empezará a ser discutida esta tarde en comisiones de la Cámara de Diputados, entre críticas y demandas, entre ellas, suprimir el artículo quinto para evitar restricciones que limiten el juicio de amparo como instrumento de defensa de los derechos humanos.

En una capital de la República dañada como nunca por torrenciales lluvias e inundaciones, pero también por obras hidráulicas y drenaje que nunca se realizaron en sexenios priistas, perredistas y morenistas, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó ayer su primer informe en el Congreso capitalino, en el que convocó a empresarios y ciudadanos a “construir una ciudad en paz, esperanza, cuidadora y defensora de los derechos humanos”.