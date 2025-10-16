Nuevo León, en la cancha del Mundial 2026

El estado de Nuevo León se perfila como el mejor preparado para recibir a la Copa Mundial de la FIFA el siguiente año; las mejoras en la infraestructura de la zona metropolitana de Monterrey son más que palpables, pero además la administración de Samuel García ha aprovechado estas inversiones para impulsar el desarrollo continuo de la entidad más industriosa de México.

De acuerdo con los datos que el mandatario emecista dio en su Cuarto Informe de Gobierno, están listas las Líneas 4 y 6 del Metro, a las que se destinó una inversión de 37 mil millones de pesos y ejecutadas por el consorcio Constructora Garza Ponce que dirige Diego Garza, Hércules Construcciones de Humberto Posadas y Constructora Moyeda a cargo de Humberto De la Torre, participando también Mota Engil México que al mando de José Miguel Bejos y la fabricante china de trenes CRRC que lleva Gao Feng: ambas líneas conectan los clústeres industriales, universidades y zonas habitacionales, redefiniendo el mapa productivo del estado, pero serán también vitales para movilizar a los visitantes que atraiga el balompié de ligas mundiales.

También serán de mucha utilidad para los “futboleros” provenientes de Asia, Sudamérica y la Unión Europea, los renovados trazados carreteros de esta administración, como La Gloria-Colombia, la autopista Interserrana y el Periférico del Área Metropolitana. Se espera por ejemplo mucho cruce fronterizo de aficionados que desde Estados Unidos buscarán seguir a las selecciones que jugarán en tierras de Nuevo León.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Captura en caso Cohen

Por supuesto, se ha trabajado también en una oferta turística sustentada en el trabajo de una creciente y cada vez más consolidada población económicamente activa (PEA). En específico, además de las mejoras urbanas, la gestión estatal de Samuel García ha procurado una optimización de las cadenas productivas.

Fueron los programas sociales y de salud pública locales los que fortalecieron a la PEA en Nuevo León, que hasta 2025 asciende a 3 millones de personas; esto de acuerdo con el INEGI de Graciela Márquez. Lo anterior generó, según los datos del Informe, una tasa de desocupación abierta de 2.8%, una de las más bajas del país.

Y no obstante a retos como la pandemia por Covid-19 o la crisis hídrica, el gobierno neoleonés alcanzó una de las coberturas de vacunación más altas de la República, mientras que se impulsaron otras grandes obras como las presas del nuevo Acueducto El Cuchillo II y la Nueva Presa León, ahora totalmente llenas de agua. Y con el corredor industrial del norte del país, el gabinete emecista logró impulsar las ventajas del T-MEC para captar 90 mil millones de dólares en inversión extranjera directa en 4 años.

Este despliegue de obra pública e inversión tiene sus resultados en un momento clave: la antesala de la Copa Mundial 2026, en la que junto a Guadalajara y la Ciudad de México los neoleoneses fungirán como anfitriones. Los ojos del mundo estarán sobre las tres ciudades. Para esta entidad, los retos cumplidos a largo plazo rinden ya resultados en la que será la recepción más amplia de turistas de México, gracias a la llegada del “deporte más lindo del mundo”.

Ana Ortopedia, inhabilitada, pero sigue cobrando. La nota es que el martes, en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Raquel Buenrostro anunció la inhabilitación por dos años a la empresa Ana Ortopedia, de Elías Dagher, la misma que vendió a sobreprecio 94.2 millones de pañales para adulto a Birmex… pañales de tan mala calidad que fueron repudiados por el IMSS.

Pero a pesar de que la Secretaría Anticorrupción notificó a Birmex el 8 de septiembre que anulara esa compra y emitirá un nuevo fallo (dada la gran cantidad de inconformidades fundas contra el proceso de licitación), a esta dependencia se le hizo fácil practicar tortuguismo… lo que dio tiempo a que Ana Ortopedia obtuviera una suspensión definitiva a penas el pasado lunes 13 de octubre por parte de Juzgado VI de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito que encabeza Francisco Javier Rebolledo Peña.

Así, pese al esfuerzo del equipo de Buenrostro por aplicar las mejores prácticas y la ley en compras públicas que concluyó en la inhabilitación de Ana Ortopedia, la empresa en cuestión seguirá cobrando por pañales caros y malos.

Exhiben a juez de Coahuila. Si, había que hacer una reforma judicial, no la que hoy tenemos. Vaya, el pasado viernes durante la conferencia matutina de Palacio Nacional salió a relucir el nombre del juez José Samuel Borrego Rodríguez, de quien se dijo, autorizó la liberación de Juan Manuel Muñoz Luévano, apodado “El Mono”, aprendido en mayo pasado en Torreón, por su presunta participación en el contrabando de hidrocarburos.

Tome nota: resulta que Borrego Rodríguez es el mismo juez que ha llevado el proceso del empresario Arturo Gómez Lara, plagado de irregularidades y señalado por tráfico de influencias, lo que está documentado en el sitio https://arturocontralacorrupcion.com

Fórmula Uno en televisión. Y para quienes gozan del run-run en tono relámpago, la nueva es que Fórmula Uno, representada en derechos de medios y transmisión por Ian Holmes, y Televisa Univisión a través de su presidente global de deportes, Olek Loewenstein, dieron a conocer que toda la temporada 2028 se transmitirá en televisión abierta y de paga (Sky Sports, Izzi y Sky) por lo que difícilmente alguien no se enterará de una de las fiestas más festejadas en la CDMX.