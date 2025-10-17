Lo sentimos mucho

Nuestra solidaridad con todos los que resultaron afectados por las lluvias en Hidalgo y Veracruz. A las familias que perdieron a un ser querido. Deseo que encuentren consuelo y pronta resignación, de igual forma, a quienes perdieron su patrimonio, no sólo deseo, también exijo que obtengan una solución rápida y justa.

No sólo son las lluvias las que siguen afectando a miles en Veracruz, también son las consecuencias de tener una gobernadora 100% leal y 0% capaz. Rocío Nahle no estaba preocupada en lo más mínimo por las lluvias, y eso no es una apreciación personal, es una realidad, si no ¿cómo se explica usted que no alertó a tiempo a sus gobernados sobre los peligros que implicaban las lluvias?

Las aguas han empezado a bajar, pero las que siguen creciendo son las molestias en contra de ella, y es que, según consta en un video que ha sido ampliamente difundido, Rocío Nahle se rio con especial soberbia cuando le preguntaron sobre el seguro catastrófico que no renovó. Como sabe que la cosa no está para risas y desplantes, mejor optó por enojarse cuando la cuestionaron por segunda ocasión, y aprovechando la temporada de Halloween, transformó su cara para soltar un: “Quiero decirles algo, ¡eh! Esto no es cuestión de dinero… ése no es el problema”. Que fácil, como ella no perdió todo (aún).

Ni en las dictaduras se atreven a tronarles los dedos a los militares y marinos como lo hizo Rocío Nahle. En el mismo video vemos cómo le falta al respeto a las fuerzas castrenses. Como si éstos se trataran de algunos de sus achichincles que le soportan sus desplantes, se puso a gritonear: “¿A ver dónde está esteee? A ver a ti… necesito verte… y a usted también, ¿usted es el de Marina verdad? Y el de Marina que estaba contigo, que venga…”. Uuyyy, no pues con esos modos, ahorita se resuelve el problemón que trae encima. Alguien debería decirle que los que le van a tronar los dedos a ella son los veracruzanos que están bien hartos, y con su pésimo manejo de la situación, más.

Hablando de basura está el caso del alcalde de Poza Rica, Veracruz, Fernando Luis El Pulpo Remes, que se aventó la gracia de decir que el pueblo se inundó por la basura que todos tiran. Pero como eso no le es suficiente, nos enteramos, gracias a una investigación de la periodista Maricarmen Gutiérrez, que designó como director de Protección Civil municipal a Carlos Agustín Escudero, quien no cuenta con estudios profesionales afines al cargo. Resulta que el joven es estudiante de Derecho y, según me dicen, para ellos eso basta, pues lo suyo eran las inspecciones a negocios, y la (venta) expedición de permisos.

La última… Sí, también la secretaria de Protección Civil del Gobierno de Veracruz es 100% leal y 0% capaz. Guadalupe Osorno Maldonado es antropóloga y especialista en literatura. Muy afín a su cargo como su homólogo municipal. No les digo que eso de la protección civil sólo se ocupa cuando llueve mucho… y ni modo que eso sea a diario.

… y nos vamos.