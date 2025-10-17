Refuta CSP críticas a Ley de Amparo

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Respondió la Presidenta Claudia Sheinbaum a las críticas de los exmagistrados Miguel Bonilla y Juan Pablo Gómez Fierro a su reforma a la Ley de Amparo que, coincidieron en advertir, la redacción del artículo transitorio aprobado por ambas cámaras del Congreso es una “trampa”, para aplicarla no sólo en casos actuales, sino ya vigentes, calificándolos de “comentócratos de consigna” y de “mentir deliberadamente para engañar a la ciudadanía”.

Bonilla y Gómez Fierro coincidieron en que ese artículo es una evidente trampa en su redacción: el primero, al señalar que la ley se califica a sí misma de no ser retroactiva e interpreta a su modo lo que dicen la doctrina y la jurisprudencia, y el segundo sostuvo que no todo el contenido de la ley corresponde a normas procesales, donde no hay efectos retroactivos, sino que tiene alcances en derechos sustantivos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Amago de la CNTE al Mundial

Lo mismo gobernadores que alcaldes de estados y municipios afectados por desborde de ríos e inundaciones deben estar más que inquietos ante el temor de que una vez que bajen los niveles de agua que aislaron diversas regiones, empiecen a aparecer personas de las que desde hace una semana no se volvió a saber, cuya búsqueda es cada vez más exigente por parte de sus familiares.

Ayer se reportó que el número de víctimas a consecuencias de lo sucedido hace una semana en regiones de más de media docena de entidades, ascendió a 70, pero las autoridades estatales y municipales, justificadamente temen que esa cifra pueda ser mayor.

Tras la amenaza del representante republicano de Florida, Carlos Giménez, de que, si el Gobierno de México mantiene sus relaciones y ayuda a Cuba y Venezuela, podría enfrentar consecuencias por parte de Estados Unidos o afectar el T-MEC, y “será tratado como los parias que está ayudando”, la Presidenta Sheinbaum lo descartó.

Al mismo tiempo, rechazó la posibilidad de que EU invada a Venezuela, luego de que el presidente Donald Trump autorizara a la CIA realizar operaciones encubiertas en ese país, y reiteró que México mantendrá su política exterior de respeto a la soberanía y no intervención en asuntos internos de otras naciones.

Si como lo afirmó ayer la Presidenta Sheinbaum en su mañanera, el PAN está bajo control del “cártel inmobiliario”, desde las mismas filas de ese partido empezaron a demandarle que si hay pruebas de ello, ordene proceder contra quienes lo conducen como presuntos responsables de pertenecer a ese grupo que ahora —“como el PRI ya murió”, dijo— busca aliarse con Movimiento Ciudadano.

Aprueban diputados aumentos que acabarán con lo de “primero los pobres”.