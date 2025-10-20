› Los números para la gubernatura de Guerrero

En la encuesta realizada por la casa Demoscopia en Guerrero que se dio a conocer el fin de semana, resalta que el senador Félix Salgado es el más aventajado en las preferencias morenistas, pero con la limitante de los candados vigentes hasta el momento por su propio partido. El otro dato relevante son los nombres de las tres mujeres que encabezan las preferencias para ser candidata del guinda a la gubernatura de Guerrero. Beatriz Mojica, nos dicen, lleva mucho camino recorrido y años buscando ser gobernadora. Cercana a Alfonso Ramírez Cuéllar, en su momento perdió contra Héctor Astudillo. Abelina López, alcaldesa de Acapulco, también con mucho trecho andado y próxima a Marcelo Ebrard, busca llegar con el impulso que le puede dar el gobernar el puerto más cercano a la CDMX. Ah, pero la que sorprendió y que por lo visto creció sin que la vieran llegar, de acuerdo con Demoscopia, es la subsecretaria federal de Prevención de las Violencias, Esthela Damián, a quien se ubica por su cercanía y trabajo de años con la Presidenta Claudia Sheinbaum y que actualmente reporta a Omar García Harfuch. La encuestadora con estos números pondrá a varios felices y a otros nerviosos, nos comentan.

› Sigue mal Veracruz

Y a poco más de una semana de ocurrida la tragedia con las inundaciones, más que irse componiendo parece que en Veracruz los problemas siguen o incluso se acentúan. Y es que el sábado pasado, después de acudir a entregar ayuda humanitaria al municipio de Álamo Temeapache, uno de los más afectados, el alcalde electo de Misantla, René Omar Jaén Domínguez, y un grupo de colaboradores fueron víctimas de un violento asalto. Los hechos ocurrieron en una gasolinera que se encuentra a la salida del entronque con el municipio de Tihuatlán. Los delincuentes les quitaron una camioneta, equipo fotográfico y celulares. La caravana encabezada por el emecista salió tarde de Álamo, porque se demoró la entrega de ayuda y no contaba con que tendría que enfrentar a la delincuencia que azota a la entidad. Veracruz sigue mal y la gobernadora Rocío Nahle de repente aparece, pero, nos dicen, usualmente enojada.

› Pulso en Coyoacán

Nos hacen ver que aunque el PAN se deslinde del PRI, como parte de su nueva ruta política, entre esos dos partidos hay aún puntos de confluencia. Lo anterior viene a cuento, porque resulta que el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, quien tiene una buena cauda de apoyo en su demarcación y fue postulado por esas dos fuerzas políticas, y por el PRD, ayer convocó a más de 30 mil personas a su Primer Informe de Gobierno, el cual corresponde a su segundo periodo de gobierno en la alcaldía. El escenario de esta movilización fue el Estadio Azteca que, es sabido, será una de las sedes del próximo Mundial. Y nos dicen que tanto priistas, como panistas y perredistas pudieron corroborar la fuerza en territorio que tiene Gutiérrez Aguilar. Y es que en el informe estuvieron alcaldes, senadores, diputados y líderes políticos, que, nos aseguran, ven en el alcalde a un político con arrastre. Es cierto que aún falta para 2027, pero ya comienzan a voltear hacia lo que representa Coyoacán. Ahí el dato.

› Oples: datos para la defensa

Y nos piden no perder de vista algunas participaciones que, por su peso, pueden ser relevantes en las audiencias que se llevan a cabo rumbo a la reforma electoral. En particular, porque uno de los temas que está llamando la atención es la fuerte defensa que se está realizando de los órganos electorales locales, los cuales se encuentran en la mira con el argumento de que su desaparición podría generar ahorros presupuestales. Nos dicen que mañana la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño, llevará algunos planteamientos sobre la necesidad de que prevalezcan los institutos locales que pueden resultar convincentes. Esto porque en foros que han tenido lugar precisamente en el IECM se han planteado argumentos para que se pueda entender que la eventual desaparición de estos órganos implicaría perder capacidades de generar orden, legalidad y legitimidad en las competencias electorales locales, donde la competencia es fuerte y a veces más intensa que a nivel nacional. ¿De verdad es factible desaparecer esa fuerza arbitral? Pendientes.

› Pleito en la Cuauhtémoc

En donde ya se abrió un nuevo frente de pelea es en la Cuauhtémoc, cuya alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, ya se enfrascó en una discusión con el vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila. Todo inició cuando la funcionaria de la Ciudad de México comenzó a compartir el tapado de baches denunciados en redes sociales y que corresponden a vialidades de la demarcación que gobierna. El morenista no tardó en pedirle que haga “menos selfies y más trabajo”, para luego proceder con una crítica a la asistencia de Rojo de la Vega al relanzamiento del PAN, siendo que ella es priista. La opositora a la 4T no demoró en responder en redes, pero escaló señalamientos hacia el coordinador morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, debido a que también gobernó esta alcaldía. Algunos creen que el pleito no durará sólo un día, sino que podría irse para largo con miras a convertirse en un tendedero para los múltiples trapitos que de ambos lados se estarán sacando, pues de entrada Ávila advirtió que seguirá con las publicaciones.

› Reacciones al relanzamiento

En Morena estuvieron más que pendientes del relanzamiento del PAN, partido que actualmente encabeza Jorge Romero. Tanto que, nos dicen, ayer, un día después de que ocurriera, la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, apareció para decir que estuvieron presentes en el evento “los mismos impresentables de siempre”. En su cuenta de Facebook publicó una serie de nombres en los que al lado les pone una definición que más bien parece zarandeada, a la que habrá que esperar respuesta. Donde aún no acusan recibo es en el PRI, partido al que los panistas batearon como posibilidad de alianza electoral y al que indirectamente atribuyeron el desdibujamiento que han tenido como fuerza política en los últimos años. Nos cuentan que el líder del tricolor, Alejandro Moreno, anda supervisando el proceso electoral en Bolivia en el que resultó electo Rodrigo Paz Pereira, el candidato de la centroderecha al que, por cierto, ayer mismo felicitó. Atentos.