Sabadell celebra respaldo de sus accionistas

En Banco Sabadell celebran abiertamente la decisión de sus accionistas de respaldar la negativa a la oferta pública de adquisición lanzada por BBVA, que logró únicamente una aceptación del 25.47 por ciento, muy por debajo del 50 por ciento, requerido para concretarse.

En el entorno financiero y empresarial se interpreta este resultado como una clara muestra de apoyo a la independencia del grupo y a la estrategia liderada por su actual equipo directivo, que en los últimos años ha conseguido fortalecer sus indicadores de rentabilidad, mejorar la eficiencia operativa y reforzar su posición competitiva en el sistema bancario español. La conclusión de la OPA abre paso a una nueva etapa en la que la entidad podrá avanzar con plena autonomía en la ejecución de su Plan Estratégico 2025-2027, el cual contempla la remuneración de 6,450 millones de euros a los accionistas y el incremento de su rentabilidad al 16 por ciento para 2027. Este plan refuerza la apuesta del banco por un crecimiento orgánico, impulsado por la innovación tecnológica, la banca digital y la expansión de servicios de alto valor añadido en sus principales mercados. Entre los analistas, la respuesta de los inversionistas es vista como una señal de madurez y confianza en el futuro de Sabadell, que ha logrado consolidar un modelo sólido y sostenible luego de una profunda transformación estructural y de gestión.

La entidad que dirige Albert Figueras, ha reiterado su compromiso de largo plazo en todos los países donde opera, con especial atención en México, donde su filial se ha posicionado como un jugador relevante en el financiamiento a empresas y sectores estratégicos, y busca seguir fortaleciendo su presencia como un socio financiero confiable y de crecimiento sostenido. Atrás queda el episodio en el que el empresario mexicano David Martínez, a través de su participación directa y del fondo Fintech Europe que representa, marcó un movimiento clave en medio de la disputa al anunciar que cedería a BBVA el 3.86% del capital de Banco Sabadell, una decisión que aportó respaldo a la oferta hostil pese al rechazo del consejo de administración, y que lo posicionó como uno de los primeros accionistas relevantes en alinearse con la estrategia de la entidad compradora.

Trofeo F1. Con motivo de la próxima edición del Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México, la emblemática casa joyera mexicana TANE presentó el anhelado trofeo que se entrega al ganador de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, reafirmando su vínculo entre la excelencia artesanal y la pasión del automovilismo. Para la edición 2025, la casa orfebre mantiene su inspiración en las alas del águila de la bandera mexicana envolviendo una copa de estructura cónica, elaborada en plata .925 y vermeil de oro amarillo de 23 quilates sobre una base labrada a mano en aventurina natural. Cada detalle del trofeo ha sido cuidadosamente trabajado para reflejar no sólo la riqueza del patrimonio artesanal mexicano, sino también la energía y el dinamismo que caracterizan al automovilismo de alto rendimiento. Al reverso de la copa se recrea la bandera de México con esmalte tricolor, aportando un toque de color único que contrasta con el brillo del metal, mientras que la composición general del trofeo busca transmitir una sensación de movimiento y elegancia que distingue a cada edición de la carrera. Con esta pieza, además de celebrar al vencedor, también está el compromiso con la tradición, la innovación y la precisión, elementos que han consolidado a la casa joyera como un referente del diseño y la manufactura de lujo en México y en el mundo del deporte motor.

Voz en off. En diciembre, Francisco Cervantes dejará la presidencia que, por dos periodos, mantuvo al frente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pero a menos de dos meses de su retiro aún no está clara la sucesión. El candidato ideal parece ser Juan Cortina Gallardo, extitular del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), precisamente por su experiencia en un sector de peso en el comercio con Estados Unidos, lo que será clave en la próxima revisión del T-MEC. Sin embargo, no han faltado intentos de improvisar candidaturas, como la de Sofía Belmar, expresidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), aunque su perfil no se considera el más adecuado en un contexto que exige experiencia en negociación y relaciones internacionales. La elección recaerá en los 14 organismos empresariales que conforman al CCE, siete asociados Concamin, Concanaco-Servytur, Coparmex, AMIS, CMHN, CNA y ABM, y los invitados permanentes como la Canaco, Canacintra, AMIB, COMCE y ANTAD, aunque todo apunta a que el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) será, como en ocasiones anteriores, el que finalmente incline la balanza…