No va a audiencia y hay más huachicol

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Justo en la víspera de que por segunda ocasión no acudiera a la audiencia en la que el prófugo contralmirante Fernando Farías Laguna sería imputado por delincuencia organizada y lavado de dinero por tráfico de huachicol, que liderara —junto con su hermano vicealmirante Manuel Roberto, preso en el Altiplano— en el municipio guanajuatense de Silao, se aseguró un millón 600 mil litros de ese combustible, en una empresa en la carretera Silao-San Felipe, en Guanajuato.

Al mismo tiempo, el titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, reveló que en lo que va del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se han abierto más de siete mil carpetas de investigación relacionadas con ese delito, en aquéllas y en transportes y estaciones de servicio, en las que están involucrados distintos sectores del ramo energético, agentes aduanales y empresarios, lo que ha permitido recuperar más de ¡200 mil millones de pesos!, a pesar de lo cual, y aun con operativos permanentes de las Fuerzas Federales, el huachicoleo sigue en varios estados de la República.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Nuevo cambio de mando militar en Tamaulipas: 14 días después de que soldados bajo su mando fueran embestidos por una camioneta y abatieran a seis que iban en ella, por la carretera Ciudad Mante-Tampico, el general de Brigada, Enrique García Jaramillo, fue relevado de su cargo a un año de estar en él, y sustituido interinamente por el también general Newton Manuel Chávez Baños.

Luego de que la Presidenta Sheinbaum reconociera en su mañanera que “es una pena la división de la izquierda en Bolivia”, por el triunfo del candidato centrista Rodrigo Paz Pereira, economista de 58 años, tras 20 años de gobiernos socialistas, aseguró que “por eso, para nuestro movimiento, es muy importante la unidad”.

Y es que de tiempo atrás, y más ante las elecciones de gobernadores en varias entidades, el próximo año, algunos aspirantes con hermanos, hijos y sobrinos, actualmente en ésos y otros cargos, están decididos a ignorar la prohibición estatutaria de nepotismo en Morena —que será constitucional hasta 2030— y amenazan con irse a otros partidos si no son postulados.

Siguen las ejecuciones de líderes limoneros en Michoacán por denunciar extorsiones de grupos criminales: ahora fue Bernardo Bravo Manríquez, el joven presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, cuyo cuerpo fue localizado al interior de su vehículo en el camino a la comunidad Los Tepalcates.

Más que fortalecer el sistema nacional de alertamiento ante riesgos meteorológicos, anunciado en la mañanera, a los que deben alertar es a gobernadores y alcaldes que o no se enteran de pronósticos, o ni saben qué son.