› Taibo II siendo Taibo II

El que se fue ayer de Palacio Nacional con un calcetín en la boca fue el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, quien entró en polémica por comentarios que fueron tachados, una vez más, de sexistas. Y es que el creador de “Se las metimos doblada” se salió del carril en la mañanera donde tenía una sola tarea, ¡una!: anunciar la campaña en la cual se regalarán 2.5 millones de libros para fomentar la lectura en América Latina. Cuando una periodista le preguntó por qué en la lista de 27 títulos sólo se incluían siete autoras, el director del FCE expresó su desacuerdo con incluir libros de mujeres por “cuotas”. Bueno, ojalá se hubiera quedado ahí, pero no. “Un poemario escrito por una mujer horriblemente asqueroso de malo, por el hecho de ser escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria...”, agregó Taibo II, quien tuvo que ser rescatado de sí mismo por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que adelantó que su gobierno sí hará una colección de libros escritos por mujeres.

› Al pie del cañón

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum la que ayer por tercera ocasión acudió a Veracruz a supervisar que la ayuda federal fluya a los damnificados por las inundaciones. La mandataria estuvo en los municipios más afectados de la entidad, Álamo y Poza Rica, en donde se le vio reconfortar a pobladores que aún padecen por las pérdidas que sufrieron. “En Poza Rica, Veracruz, supervisamos avances de limpieza y visitamos el centro de entrega de apoyos a familias afectadas por lluvias. No están solas, continúa la ayuda y atención a las necesidades”, indicó, antes de trasladarse a La Ceiba, en Puebla. La presencia de la mandataria en esos lugares, nos hacen ver, da certeza a la gente que busca recuperar su vida poco a poco. “Avanza el censo a viviendas, la apertura de caminos y las labores de limpieza; CFE ya restableció 99.79 por ciento de suministro eléctrico y continúa la asistencia a la población por parte de las Fuerzas Armadas”, informó anoche.

› Nahle no le cumplió

Y la que no da pie con bola es la gobernadora de Veracruz, a la que una persona con discapacidad acusó ayer directamente con la Presidenta Claudia Sheinbaum. Circula en las benditas redes el video que así lo muestra y que se agrega a la cuenta de desaciertos de la mandataria estatal, nos comentan. En las imágenes tomadas durante la gira de Sheinbaum la mujer en silla de ruedas señala: “Yo le dije a ella (a Nahle), yo le dije que me ayudara y no me ayudó nada”. “¿De qué?”, interviene entonces la gobernadora quien parece que no encuentra dónde meter la cara. La Presidenta entonces opta por acercársele a la señora que se encuentra al borde de las lágrimas y le ofrece tomar sus datos para poder atenderla. “Te voy a tomar tu nombre, tu dirección y ya te van a ir a ver”. Nos recuerdan que ya son varios los episodios que dan cuenta de actos que muchos han señalado como de omisión o de soberbia de doña Rocío. Ayer, frente a la Presidenta de la República se sumó otra. Uf.

› Mi primera chamba

Así que por tratar de lucirse durante el inicio de una obra hidráulica, el presidente municipal de Emiliano Zapata, en Morelos, Santos Tavares, terminó haciendo un tremendo oso y hasta poniendo en riesgo a varias personas. Y es que resulta que esta semana el edil se montó en una retroexcavadora para personalmente dar inicio a un proyecto que supuestamente beneficiará “no a 500 sino a 35 mil vecinos”. Nos dicen que al verlo montado en la máquina, con chaleco y casco, todo mundo supuso que tenía nociones de cómo manejarla. Pero no. De pronto hizo una maniobra brusca y estrelló el brazo de la máquina contra un poste de luz que se vino abajo provocando un corto circuito. Entre chispas, humo y cables volando, quienes atestiguaban el momento tuvieron que alejarse para no electrocutarse. Y bueno, pues ya apareció Santos a “explicar” lo que pasó. En realidad para echarle la culpa a uno de sus asistentes que se le acercó y dice que le movió una palanca y hasta al poste caído porque, dijo, “ya estaba picado”. Uf.

› Arena parlamentaria

Pues resulta que ayer se fueron a las trompadas los diputados coahuilenses Theodoros Kalionchiz, en la esquina del renovado PAN, y Ricardo Mejía Berdeja, en el coloradísimo flanco del PT. Todo sucedió en una reunión —que de privada ya no tuvo nada— entre funcionarios de la CFE y miembros de la Comisión de Energía. Ahí, cuentan los que vieron, los ánimos se encendieron por diferendos sobre licitaciones para la compra de carbón, que se trasladaron a insultos cuando el del PT hizo referencia al del PAN sobre su matrimonio con una mujer de familia adinerada. “Se jactaba de que es un gran empresario y todavía yo le dije: ‘bueno, pues es que hay gente que es mantenida y ha dado el braguetazo y parece que le dolió mucho”, dijo Mejía más tarde. “Me empujó y me defendí... Le faltó al respeto a mi madre y a mi esposa”, respondió por su parte Kalionchiz, quien a pesar de jurar por el nuevo logo del blanquiazul que él no se prestaba a la violencia, reconoció que sí hubo empujones “y algunos ligeros golpes”. Qué tal.

› Los aplicados de la auditoría

Nos hacen ver que no todo es irregularidad, anomalías y alertas de desfalco en el reporte de la Auditoría Superior de la Federación, que publicó ayer su lista de miles de millones de pesos pendientes por aclarar del último año del sexenio pasado, con copia urgente a varias dependencias gubernamentales de todos los niveles. No, aquí también aparecieron aplausos de parte del auditor superior, David Colmenares Páramo, quien reconoció a los gobiernos de la Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo y Sinaloa por tener la casa en orden y no reportar observaciones en la revisión de sus cuentas. Estas entidades pasaron la prueba y se llevaron una estrellita en la frente por parte del auditor, quien, no obstante, los invitó a no confiarse, pues aún hay auditorías relevantes en curso. Ya veremos si se mantienen en el cuadro de honor o se dejan seducir por el lado oscuro de la caja rota, nos dicen.