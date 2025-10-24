Televisa, crecimiento firme en telecomunicaciones

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El reporte de resultados de Grupo Televisa correspondiente al tercer trimestre del año muestra a una compañía con operación sólida, rentable y disciplina financiera pese a un entorno complejo y desafiante en el que sostiene una posición de liderazgo en materia de telecomunicaciones y contenidos; la coconducción de Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez se basa en una estrategia orientada a clientes de alto valor que le permitió aumentar su base de suscriptores de Internet en 4.0% en el periodo en cuestión, esto respaldado por una política consistente de retención y satisfacción del cliente.

A la par de esto, se observa que la compañía, como ocurre desde el año pasado, continúa impulsando una estrategia de eficiencia operativa que, en el caso de la integración de izzi y Sky, se demuestra con un solo dato: la expansión de la rentabilidad pasó, en el mismo periodo del año, de 37.2% en 2024 a 38.2%, en lo que va del presente año.

Estos resultados derivan de la reducción de costos y gastos por parte de ambas empresas, lo cual se estima en 7.0% durante los nuevos primeros meses del año, con respecto a 2024.

Otro elemento que se destaca en el sector de las telecomunicaciones es que Grupo Televisa muestra un notable crecimiento en el tendido de su red de fibra óptica. En este rubro alcanzó 27.7 millones de hogares en el trimestre, llegando a 20 millones de hogares activos en su red.

Son números que se dicen fácil, pero en un mercado de intensa competencia, lograr tales indicadores implica un trabajo diseñado con cuidado y continuidad.

Sal y limón en el IPN. A la queja presentada ante la Secretaría Anticorrupción en contra de la titular del Órgano Interno de Control del Instituto Politécnico Nacional, Mireya Zuleta Monsiváis, han brotado antecedentes muy interesantes.

Primero, el “comodín familiar”. Benjamín Zuleta Monsiváis —presunto hermano de Mireya— fue condenado a 7 años y 6 meses por fraude genérico continuado (toca 151/2016), con multa de 35 mil 100 pesos y por 4 millones 677 mil 336 pesos para reparación del daño. Eso no demuestra nada respecto de Mireya, pero sí le pone filtro sepia al encuadre: cuando hay humo en casa, mínimo abran las ventanas y apaguen la alarma en modo silencio, porque el olor llega hasta la sala.

Con ese telón de fondo, cuando quien arbitra también saca tarjetas, algo huele a vestidor clausurado.

Vaya, aquí le comentamos que Mireya Zuleta Monsiváis, enfrenta señalamientos de empresas que dicen haber observado “anomalías” para favorecer a ciertas compañías, además de reuniones registradas con representantes “muy sospechosos”.

Vaya, cuando el árbitro también reparte tarjetas —y, de paso, vende el silbato en la tiendita—, algo huele a vestidor cerrado. Vaya ironía: “control interno” con puerta giratoria; entra la transparencia, sale por la banda y se va directo a la banca. Si lo narrado es fiel, no es un caso de compliance; es compliance a la carta, con postre y café para llevar.

Más de una empresa ya prepara denuncias para la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro. Aquí lo urgente es luz —agendas públicas, minutas, motivos de visita, comparables de contratos y huella de decisiones—, no velitas aromáticas. Si todo es un malentendido, que lo aclaren los documentos; si no, que llegue una sanción ejemplar. Lo que no aplica es la coreografía del pasillo: dos pasitos, un desmentido tibio y… a otra cosa. En corto: cuentas claras o cuentas en revisión —y esta vez sin viáticos.

El Gran Premio —y fiesta— México. A 10 años de su retorno a México, el Gran Premio de México F1 llega como una bocanada de aire fresco para una economía en franco retroceso: los casi 21 mil millones de pesos que la Cámara de Comercio de la Ciudad de México estima el impacto en gasto de bienes y servicios, alentando las cadenas de suministro en buena parte del país. En términos relativos es reducido el efecto del evento económico desarrollado por Formula One World Championship, que encabeza Stefano Domenicali, aunque, sin duda, el mayor beneficio es en términos anímicos y culturales al insertarse en la Gran Festividad de Muertos, dándole foco global a tradiciones y atractivos del país…, así como la capacidad organizativa demostrada una y otra vez por el organizado en México por la Corporación Interamericana de Entretenimiento que encabeza Alejandro Soberón.

Dados sus amplios beneficios, hoy es manifiesta la promoción de la Jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, hacia la competencia cúspide del automovilismo mundial que se convierte en la gran festividad de la CDMX… cosa muy diferente cuando en 2019 y por prejuicios en la interpretación personal del mundo —por orden de Andrés Manuel López Obrador—, se retiró el apoyo económico a la Fórmula 1.

Se va Compas de México. Sin dejar dudas sobre las razones por las cuales se marcha de Aguascalientes, la compañía Compas (Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes) anunció ayer su salida: la firma resultado de la alianza estratégica entre Renault-Nissan-Daimbler Benz apuntó que “los vehículos que ensamblamos tienen un ciclo de vida natural, por lo que la producción de los modelos de Infiniti será concluida durante el mes de noviembre del presente año, y la producción del modelo de Mercedes Benz concluirá durante el mes de mayo de 2026”.

La fabricación se va por Estados Unidos. Entre aranceles, competencia asiática y cambios de regla en México, baja la cortina que aún lleva Ryoji Kurosawa.