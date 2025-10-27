Aplauden resultados de Televisa

Tras la presentación del reporte de resultados correspondiente al tercer trimestre del año de Grupo Televisa, y de Televisa Univision (TU), se suscitaron una serie de reacciones por parte de analistas internacionales y calificadoras que permiten anticipar que ambas compañías salieron bien libradas, pese a la incertidumbre que permea en los mercados en todo el mundo por las políticas arancelarias que impulsa EU.

JP Morgan indica que TU presentó buenos resultados con ingresos netos y EBITDA ajustado superiores a los estimados por ésta. En tanto, analistas de Citi destacaron la recuperación operativa que mostró TU, y el sólido desempeño en la retención de clientes.

A su vez, Morgan Stanley considera que la reducción de la rotación de personal y las mejoras en la red son factores positivos, dado el entorno de saturación y competencia de la banda ancha. Se añade que los ingresos se mantuvieron en línea al estimado por Morgan Stanley, mientras que el EBITDA superó su estimación en un 9.0 por ciento. En este contexto, se mantuvo una calificación neutral para la acción de TU. Es muy probable que en esto influya la estrategia de eficiencias operativas que ha seguido TU, lo que ha redundado en una disminución en costos y gastos que se estiman en 300 millones de dólares en los primeros nueve meses del año. El mercado manda, así que todo indica que para Televisa, y TelevisaUnivision habrá un buen cierre de 2025.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Paran otro bailongo en Diputados

¿Fin de Huelga? Aun cuando la huelga en Nacional Monte de Piedad continúa sin resolverse tras más de 20 días, el panorama laboral dentro de la institución se complica con la aparición, ahora, del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad. La llegada de este invitado es empujada sospechosamente por algunos que no están de acuerdo con la huelga, y quieren que termine ya.

Se deja entrever dudas sobre el papel de la dirección del organismo, cuyos dueños y administradores enfrentan críticas por el manejo del conflicto, debido a que se presume que también respaldan la decisión de este nuevo gremio de finalizar la protesta, paro de labores del sindicato que la inició.

La aparición y actuación del sindicato independiente, aunque presentada como una opción democrática, genera suspicacias sobre si realmente representa un movimiento autónomo o si responde a intereses impulsados desde la propia institución para debilitar al sindicato tradicional.

Habrá que ver hacia dónde se inclina este nuevo grupo sindical, y si su estrategia surge de una auténtica búsqueda de justicia laboral o de una posible maniobra orquestada para dividir y controlar a los trabajadores.

Avanza Vasconia. Grupo Vasconia avanza en su recuperación financiera luego de que un juez diera por concluido el concurso mercantil tanto de la emisora como de su filial Almexa, tras la aprobación del plan de reestructura. En este espacio le hemos hablado de sus malas decisiones, pero también de sus aciertos, y esta decisión legal le viene bien, sobre todo por las condiciones del mercado internacional del aluminio, y del panorama de sus negocios.

Con esto que sucede, la compañía busca redirigir sus recursos hacia el fortalecimiento operativo y la rentabilidad de sus divisiones, especialmente Almexa. Bien, porque con el convenio concursal preserva sus operaciones, el empleo y su enfoque en consolidar una estructura más eficiente y competitiva en el mercado

Voz en off. Coca-Cola Femsa va por la suspensión de parte de sus inversiones en México debido al impacto que prevé por el aumento al impuesto a las bebidas endulzadas que entrará en vigor en 2026. La empresa anticipa una caída de entre un dígito bajo y medio en sus volúmenes de venta, lo que la llevó a pausar la construcción de tres nuevos centros de distribución, aunque mantiene en marcha sus proyectos de ampliación en líneas de producción.

Pero al final, lo que queda claro es que los que asumirán el impacto son los consumidores mexicanos, porque esta empresa les trasladará los ajustes de los impuestos…