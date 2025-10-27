Huachigas y los piperos del diablo

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Una historia de terror previo a Halloween: más de la mitad de las pipas distribuidoras de Gas LP que circulan en CDMX (y al parecer en todo el país) son apócrifas, de grupos coludidos con el crimen organizado que usurparon la identidad y marcas de las empresas formal y legalmente establecidas para deliberadamente engañar al consumidor, evadiendo impuestos y responsabilidad ante accidentes y siniestros, apunta un documento que la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado, que encabeza Rocío Robles entregó a la autoridad del sector… hace un año.

Ya en 2013, el entonces secretario del ramo, Pedro Joaquín Coldwell, dispuso de una veintena de pistolas-scanner para detectar las pipas apócrifas en la capital y municipios conurbados, estimadas entre 200 y 300 unidades por la Central de Fugas que llevaba Miguel Tapia y que copaban 12% del mercado con ventas diarias de 10 millones de pesos. Ese delito disminuyó en el Valle de México y las principales ciudades del país al final del “perverso y maligno periodo neoliberal”, pero reapareció y se extendió en medio de los abrazos del humanismo mexicano.

“El parque vehicular está sobrepoblado y subutilizado: autotanques con capacidad de 10,000 a 12,000 litros que hoy apenas comercializan 1,000 litros diarios”, reportó Amexgas al inicio del actual sexenio.

La proliferación de los “huachigaseros” se nutrió de la corrupción pues “conforme los márgenes de distribución mejoraron y algunos exdirectivos o gerentes comenzaron a operar por su cuenta, surgió un mercado informal de comisionistas con autotanques. Este esquema se expandió rápidamente y hoy domina gran parte del mercado en la capital. El resultado ha sido una distorsión estructural del sector, con consecuencias graves”, expusieron los industriales.

Entre esas consecuencias está que “los comisionistas capturan la mayor parte del margen de distribución sin pagar impuestos, sin seguridad social y sin contratar seguros de responsabilidad civil o daños a terceros, exponiendo a la población a altos riesgos en caso de accidentes”… ello amén de las redes de extorsión y control que impone cuotas e impide la entrada de los autotanques legales a diversas zonas, y la venta de producto de origen ilícito.

Los denunciantes urgieron a reordenar el mercado y restablecer la responsabilidad con medidas como asignación exclusiva de QR y GPS para autotanques exclusivamente propiedad del permisionario, prohibiéndose “prestar” esas identificaciones a terceros comisionistas y la formalización de aquellos que deseen hacerlo.

También llamaron a realizar un censo nacional de autotanques y depuración del parque vehicular, un control efectivo de conflictos de interés de directivos y ejecutivos de empresas permisionarias con los comisionistas, así como sanciones más duras al robo de identidad y marcas de las empresas legales.

La pregunta es: ¿cuándo se implementará alguna de esas recomendaciones?

Tren Saltillo-Nuevo Laredo que cruza Monterrey. La semana pasada se presentó la convocatoria para construir 30.75 kilómetros del Tren Saltillo-Nuevo Laredo, el tramo 15-B en la Zona Metropolitana de Monterrey, a fin de que los trabajos inicien a mediados de enero próximo. El trazo irá de Santa Catarina a Salinas Victoria.

Es sabido que el trazo y la ubicación de las estaciones son clave para el éxito operativo y económico de los proyectos que implementa la Agencia Reguladora del Trasporte Ferroviario que lleva Andrés Lajous. El tramo 15-B a concurso pasará por una zona densamente poblada y con severos problemas vehiculares al punto de que puede consumir hasta dos horas y media el viajar en transporte público entre punto y punto.

Así que se trataría de una segunda ruta de transporte masivo (con característica de servicio de largo itinerario) que irá de sur a norte de la capital neoleonesa.

Jorge Romero y el Cártel Inmobiliario, de nuevo. Llama la atención la vehemencia con la que el actual líder del PAN, Jorge Romero, se deslinda de todo tipo de alianza electoral para 2027. La situación, empero, no es gratuita, pues ha vuelto a surgir la indagatoria en torno a Sergio Agustín Taboada por comercio ilícito y participación en el llamado Cártel Inmobiliario… por lo que se habla de las reuniones de Romero con altos jefes de la FGR.

Tal vez fue por ello que Santiago Taboada, en lugar de defender sus votos en la elección el gobierno de la CDMX, salió el 4 de junio de 2024 a hurtadillas en un vuelo de Mexicana de Aviación desde el AIFA hasta Tulum, ambos aeropuertos y aerolínea bajo gestión militar.

Vaya, vaya.

Les “sale cola” en consultas estatales del T-MEC. Al senador morenista por Nuevo León, Waldo Fernández, le salió el tiro por la culata en el encargo de orquestar foros estatales y sectorial con los sectores productivos mexicanos ligados al T-MEC.

Una tarea que el legislador coordinaría con las Secretarías de Desarrollo Económico de cada estado y que se proyectó para nutrir de información “a nivel de territorio” al equipo negociador de Marcelo Ebrard previo a iniciar conversaciones con Howard Lutnik.

Pero nos dicen que 90% de las expresiones en esos foros son en torno a extorsión, robo, falta de energía eléctrica, infraestructura, baches, incertidumbre legal, problemas fiscales y laborales… o sea asuntos domésticos y no bilaterales.