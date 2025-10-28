No habrá aranceles… por ahora: CSP

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Aun cuando reconoce que “siempre hay algo que pueda ocurrir con el presidente Trump”, Claudia Sheinbaum Pardo reveló ayer que el sábado sostuvo una llamada con él, tras la cual “quedó desactivada” la amenaza de imposición de nuevos aranceles, al cumplirse este fin de semana los 90 días de prórroga que le dio a México.

Dijo la Presidenta en su mañanera que fue una llamada muy breve, porque él se iba de viaje y a ella le interesaba que no llegara el 1 de noviembre sin que se hubieran comunicado y estar de acuerdo en que sus equipos sigan trabajando en la revisión preliminar del T-MEC, hoy en riesgo de que éste siga siendo un acuerdo comercial trilateral, después de que el mandatario estadounidense anunció la cancelación de negociaciones con Canadá.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Se acabó el recreo

Los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, advirtieron que, si el Gobierno federal no fija un precio de garantía de siete mil 200 pesos a la tonelada de maíz, bloquearán carreteras en varias entidades y, además, denunciaron competencia desleal y dumping, por lo que exigen que los granos salgan de las negociaciones del T-MEC. Una comisión de dirigentes estuvo reunida ayer con los titulares de Gobernación y Agricultura en busca de un acuerdo.

Que en México hay democracia, que “es uno de los países umás democráticos del mundo, en el que el pueblo elige al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo”, fue la respuesta de la Presidenta Sheinbaum al expresidente Zedillo, de que México ya perdió todo eso y más.

Las sanciones que impuso el Departamento del Tesoro de EU a financieras mexicanas como Intercam Banco, CI Banco y la casa de bolsa Vector —de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia de AMLO— fueron decisiones unilaterales, no acción conjunta con su Gobierno, declaró la mandataria.

Emilia Calleja Alor, directora general de la CFE, aseguró en su comparecencia ante el pleno cameral en San Lázaro, que el servicio de energía eléctrica en los estados afectados por lluvias e inundaciones quedó totalmente restablecido, y reconoció la eficiencia del personal para atender las emergencias. También compareció, pero en comisiones, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Más que agricultores, fueron piperos los que bloquearon vialidades de acceso a CDMX y obligaron a suspender el servicio en tres líneas del Metro, en protesta contra la Operación Caudal del Edomex para combatir comercio ilícito del agua.

>>SILENCIO cuatroteísta por el triunfo legislativo en Argentina del partido oficialista La Libertad Avanza, del presidente Javier Milei, después de que lamentaran que en Bolivia ganara el candidato centrista Rodrigo Paz Pereira.