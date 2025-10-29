Bloquean agricultores cinco estados

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Agricultores de cinco entidades de la República, de Sinaloa a Morelos, que exigen el pago de siete mil 200 pesos por tonelada de maíz y, tras rechazar el ofrecimiento gubernamental de seis mil 050, que desde el lunes a temprana hora bloquearon carreteras, no sólo las mantuvieron cerradas a todo tipo de transportes públicos y particulares, cuyos ocupantes permanecieron largas horas sin alimentos ni bebidas; ahora amenazan con tomar aduanas y cruces fronterizos si no se les atiende.

Numerosos transportes de carga, tractores y vehículos que utilizan los agricultores para uso y traslado de sus cosechas fueron colocados a lo largo de vías de acceso a caminos, carreteras y autopistas con exigencias de respuestas a sus demandas que amenazan prolongar hasta que sean atendidas, entre ellas la renuncia del secretario de Agricultura, Julio Berdegué, al que responsabilizan de favorecer a las grandes empresas.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, encabezaron ayer una reunión en Apatzingán para escuchar a los productores limoneros de esa región que están bajo amenaza de grupos criminales que los amenazan, extorsionan, fijan precios a sus cosechas o los asesinan como al que fuera su dirigente, Bernardo Bravo Manríquez.

En esa reunión, en las que se acordaron acciones inmediatas para enfrentar a los cinco cárteles que se disputan el control no sólo de los productores limoneros sino aguacateros y otros productos agrícolas, estuvieron también el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y representantes de la Fiscalía y Secretaría de Seguridad estatal.

Después de que el Ejército de Estados Unidos atacó tres embarcaciones en el Océano Pacífico que presuntamente transportaban droga, en los que murieron 14 personas y hubo un sobreviviente, anunció que éste sería rescatado por autoridades mexicanas, en una reunión con el embajador Ronald Johnoson. La Presidenta Sheinbaum dijo que México está en desacuerdo con esas operaciones, coordina, pero no subordina a otros países.

Con gritos de “¡Fuera Taibo! ¡El Fondo de Cultura no es su prostíbulo verbal! ¡Machista de m..!”, un grupo de mujeres se congregó frente a la sede de ese organismo en la carretera Picacho-Ajusco, para exigir su renuncia, luego de que académicas, escritoras y artistas le enviaran una carta a la Presidenta Sheinbaum exigiendo su renuncia, lo que ella dijo no tener contemplado.

Como se recuerda, la designación de Paco Ignacio Taibo II al frente de ese organismo fue hecha por el expresidente López Obrador y cuando se esperaba que tras su cuestionada gestión fuera relevado, ella lo ratificó.

Cancela EU 13 rutas de tres aerolíneas mexicanas.