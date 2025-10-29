Muchos Brutos, pocas lealtades

Julio César fue un militar, político y estratega cuya influencia cambió para siempre la historia de Roma. Ascendió gracias a su talento militar y su habilidad para tejer alianzas políticas.

Fue cónsul, dictador y reformador, y bajo su mando, Roma expandió sus dominios y consolidó su ejército. Su ascenso generó tanto admiración como temor entre las élites del Senado, que veían en él una amenaza. El 15 de marzo del año 44 a.C., durante una sesión en el Senado, fue traicionado por un grupo de senadores, entre ellos, su aliado y discípulo Marco Junio Bruto.

Julio César no fue derrotado por un ejército rival, sino por el miedo de los suyos. Bruto fue quien acabó con él, no por odio, sino por cálculo. Creyó que al entregar la sangre del líder salvaría la suya. La historia lo recuerda como traición, pero viéndolo con frialdad, fue un acto de supervivencia dentro de un poder que comenzaba a derrumbarse.

El caso del senador Adán Augusto López no suena muy distinto a la historia de Julio César y su casi hijo Bruto. Las acusaciones de las que está siendo objeto no son simples filtraciones, son deslealtades. En los últimos meses, diversos señalamientos sobre supuestos negocios, propiedades, tráfico de influencias y operaciones financieras han comenzado a tomar forma en medios y en redes sociales. Sin embargo, más allá del contenido de esas revelaciones, lo relevante podría ser de dónde surgen y por qué ahora. Por eso, todo parece indicar que las fugas de información provienen de su propio entorno, de quienes en otro momento fueron parte de su círculo de confianza o de su estructura operativa. Los mismos que durante años se beneficiaron de su influencia y de su acceso al poder, y que hoy, al percibir una caída en su margen político, parecen optar por entregar información antes de enfrentar consecuencias personales.

No sería la primera vez que ocurre algo así. La historia de la política mexicana está llena de episodios donde el fuego amigo se disfraza de transparencia y la lealtad se mide por conveniencia. Antes que enfrentar la cárcel, el frío político o la inhabilitación, algunos prefieren hablar o ¿inventar? A veces por supervivencia, a veces por venganza, pero definitivamente no por ética. En este caso, los indicios apuntan a que su entorno se ha fragmentado. Lo que fue un grupo sólido como la roca, compuesto por operadores políticos y financieros, colaboradores y beneficiarios, hoy parece un conjunto de piedras dispersas que buscan salvarse a sí mismas. Y en esa lógica, cada testimonio, filtración y cada “información que sale a la luz” puede ser un premio de inmunidad negociado en silencio.

La política tiene una peculiar forma de purgar a sus propios cuadros: no siempre lo hace el adversario, sino los aliados que huelen el fin de un ciclo. Los adversarios saben hasta dónde llegar, porque conocen el poder de a quien atacan, pero los allegados saben cómo hacerlo, dónde hacerlo y cuándo hacerlo para que haga más daño. Adán no parece ser víctima del todo de una conspiración externa, sino de un reacomodo interno de su propio grupo, donde los leales se cambian de bando al tiempo en que su poder se diluye. Por ahora, no hay condena judicial ni veredicto. Hay, en cambio, una narrativa que se está construyendo, quizá para justificar decisiones futuras o preparar escenarios que beneficien a dos de las tres partes. Y esa narrativa, como suele suceder, la dictan quienes tienen algo que perder y que no piensan dejar el poder.

Lo de Adán, entonces, puede no ser un caso aislado. Es la prueba de que en política la lealtad dura lo que el poder, y que los de abajo siempre encuentran cómo salvarse… tal como lo hizo Bruto al deshacerse de su superior y amigo, hoy lo están haciendo con él, muchos Brutos apuñalando a quien los hizo subir.

“Amo la traición, pero odio al traidor”

Julio César, 100 a.C. -44 a.C.

En la política, todo acto puede justificarse en nombre del ascenso al poder, pero conviene recordar que ese mismo acto puede ser usado en tu contra.