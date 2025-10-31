Rechazan maiceros “supuesto apoyo”

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La aceptación de productores de maíz de Guanajuato, Michoacán y Jalisco de un pago de 950 pesos por tonelada, en vez de los siete mil 200 que demandaban, fue rechazado por sus compañeros de Guanajuato y Morelos, del Movimiento Agrícola Campesino, que lo consideran “supuesto apoyo” y anunciaron que mantendrán bloqueos carreteros que aquéllos ofrecieron y empezaron a liberar ayer algunos tramos.

Éstos dejaron claro que los 950 pesos que el Gobierno federal ofrece por tonelada no son un acuerdo, sino una imposición que no soluciona nada, e hicieron un llamado a la Presidenta Sheinbaum, “con la fuerza que nos da la tierra, es tiempo de tomar acción y ser parte de la solución” y advirtieron que “mientras la silla presidencial no convoque y visibilice el problema, seguiremos siendo ignorados, porque la apatía del Gobierno ha puesto a la agricultura en su peor momento y lo de este 29 de octubre no es un logro, es un avance”.

Las recientes decisiones y acciones del gobierno de Estados Unidos que han motivado inmediatas reacciones y reclamos de México, además del obvio deterioro de las relaciones entre ambos países, a querer o no, vuelven a ensombrecer las negociaciones del Tratado de Libre Comercio que ambos países mantienen y a poner en riesgo su continuidad que sobre todo para el nuestro, resultaría muy grave.

Después de varios meses de persecución y aprehensiones de migrantes mexicanos en Estados Unidos, en una reunión de legisladores sobre el comercio México-California, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, expresó “su más enérgica condena” por esos hechos que también preocupan a los congresistas de aquel estado que advierten riesgos en la negociación del T-MEC al perder potencia económica.

Simón Levy, el exsubsecretario de Turismo de AMLO, que tras dejar ese cargo se convirtió en un severo crítico de él y su hijo Andy, con acusaciones de corrupción, quedó exhibido tras reportarse su “aprehensión” en Portugal, aunque él decía que “estaba en libertad y en EU”.

Sin embargo, en su mañanera de ayer, la Presidenta Sheinbaum dijo que está en Portugal y en libertad por tener nacionalidad europea, pero que hay dos carpetas de investigación de la Fiscalía capitalina, por lo que allá tendrá que seguir ese proceso.

En Puebla, el penal de San Miguel, en la propia Angelópolis, estaba convertido en exclusivo club en que algunos de los prominentes narco-reos reciben visitas femeninas con las que beben y brindan alegremente.