TelevisaUnivision, como Shakira, “a profundidad” factura

Las expectativas 2026 para TelevisaUnivision pintan muy positivas, esto a decir por reacción de ayer por parte de los anunciantes que asistieron a su Upfront, la oferta de contenidos multiplataforma va a ser tan global y diversa, donde destacó la amplitud del portafolio para inversión publicitaria que van desde los dramas, reality shows, series y la muy atractiva cobertura deportiva internacional que presentaron Bernardo Gómez y Alfonso de Angotia.

Bajo el concepto “A Profundidad”, los copresidentes ejecutivos de la televisora, así como sus principales directivos, detallaron ese portafolio de contenidos, que busca la conexión con las emociones, gustos y necesidades entre audiencias y clientes.

Es tan relevante para TelevisaUnivision (TU) esa conexión que incluso Patricia Molina, presidenta de Ventas y Mercadotecnia, aseguró que la fuerza de la compañía radica en su capacidad de combinar datos y emociones para crear vínculos auténticos con las audiencias y marcas. Identidad y estilo de vida, pues.

TE RECOMENDAMOS: SPLIT FINANCIERO TelevisaUnivision presume su Upfront 2026

Algo interesante a subrayar es Televisa-Univision es de las compañías que ha logrado sortear la incertidumbre que ronda al mundo ante los amagos arancelarios, al punto que analistas de bancos y corredurías internacionales coincidieron en que el último reporte de resultados correspondiente al tercer trimestre 2025, muestra un negocio estable y con perspectiva de crecimiento.

Cabe recordar que TelevisaUnivision que creció en ventas 5% más que en 2024. Además, Televisa Networks y Sky Sports llegaron al 86% de las audiencias de TV de paga, y N+ alcanzó a más de 81 millones de personas al mes.

En el Upfront, la atención de los anunciantes se enfiló hacia la cobertura deportiva que prevé para el año 2026: la firma transmitirá la totalidad de los 104 partidos mientras que el partido inaugural del remodelado Estadio Banorte entre México y Portugal. También está la cobertura de la Serie Mundial de Beisbol, El Gran Premio de México F1 así como la temporada de la NFL, con el Superbowl de febrero próximo.

Y bueno, tras la presentación de su oferta que muestra que TelevisaUnivisión quiere competir como las grandes empresas mediáticas del mundo, la forma se dio paso a la participación de la gran artista colombiana, Shakira, la que bien factura.

.¿Quién engaña a Carlos Ulloa?. La compra consolidada para 2026 de medicamentos e insumos hospitalarios del sector público inicia sobre antecedentes de gran desorganización y desabasto que hace pensar que alguien —o algunos— le “tiende la camita” a Carlos Ulloa, director de Birmex y sin lugar a dudas la gente de confianza de Claudia Sheinbaum para poner orden en el ramo. Y es que tras la cancelación de la megacompra consolidada 2025 que el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, prometió, sería la más exitosa de la historia, han sucedido otras tres compras consolidadas anuales (LP01, LP02 y LP03) y seis —sí, seis— compras de emergencia, todo ello indicativo de una falta de precisión para determinar la demanda de clínicas y hospitales públicos que tiene la Secretaría, a cargo de David Kershenobich.

Pero resulta muy extraño que una tras otra de las licitaciones mencionadas se realizaran solicitando las mismas claves médicas, los mismos volúmenes y hasta asignadas a los mismos proveedores. Más extraño es que pese a todos esos contratos que realiza Birmex, muchos proveedores nos cuentan que, a pesar de tener contratos vigentes desde mayo pasado, no han recibido órdenes de suministro por parte de los institutos de especialidades, ni del IMSS y ni mucho menos del IMSS-Bienestar, a cargo del amigo de Andy, Alejandro Svarch, y del ISSSTE, a cargo de Martí Batres.

Esta cadena de eventos redunda en un desbasto de medicinas estimado en 40% en el sector público de salud, así como en “microcompras hormiga de emergencia” a precios hasta ocho veces más altos que en licitación pública.

Y bueno, para rematar, una deuda a la industria farmacéutica y de distribución que ya ascendería a 30 mil millones de pesos pese a las promesas presidenciales de pronto pago… industria a las que se le compra producto a precio castigado, asumiendo costo de distribución y de remate financiando la compra pública.

Así que desde dentro del mismo gobierno engañan a Ulloa y lo hace quedar mal ante Palacio Nacional.

FDA detecta manufactura chafa en Hetero Lab y Amarox. Dos de los proveedores estrella del Gobierno mexicano en materia de salud, las firmas de la India Hetero Lab y Amarox están bajo la mira de la Federal Drugs Administration, que dirige Marty Makary: en el reporte elaborado el 19 de octubre pasado, los investigadores Tamil Arasu, Lisa L. Flores y Pratik S . Upadhyay encontraron en las instalaciones Unidad IX ubicadas en la villa Narasapuram, India, una serie de anomalías en el control de calidad de las materias primas, almacenamiento y embarque así como en la documentación de registro, incluyendo la imposibilidad de hacer la trazabilidad de los insumos lo cual hace dudar de su efectividad terapéutica.

O sea, que cualquier cosa, desde tierra, químicos ajenos a la formulación o heces animales podrían estar contenidos en los productos que se venden en México y todo el mundo con el garlito del bajo precio.

Los motivos de Zayún. A casi un mes de huelga en el Nacional Monte de Piedad, sale la luz que uno de los motivos de fondo del paro impulsado por el Sindicato encabezado por Arturo Zayún González sería evitar la revisión del manejo de varios casi 8 millones de pesos millones de pesos que cada año recibe para actividades de los trabajadores.

Vaya, la institución filantrópica presentó hace dos meses una demanda ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, la cual fue admitida y continúa en trámite, por lo que el Sindicato deberá, de entrada, justificar el destino de más de 1.2 millones de pesos del mantenimiento al Centro Deportivo, espacio al que, según se comenta, los afiliados no tienen acceso y que sería “caja chica”.