Europa, territorio de drogas sintéticas

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Europa se ha convertido en un territorio de producción de drogas sintéticas y así lo demuestran las últimas detenciones policiales donde se logró desmantelar varios laboratorios de estupefacientes.

El golpe más reciente contra las bandas criminales que operan en Europa se realizó en Alemania, donde los investigadores de aduanas desarticularon un gran laboratorio de drogas durante una redada en Nauen, municipio situado en el estado federado de Brandeburgo, a una hora de Berlín.

La mega operación contra el narcotráfico contó con la participación de 150 agentes; sin embargo, solo lograron detener a dos personas. En el operativo que desmanteló un laboratorio también incautó 200 mil euros en efectivo y unos 100 kilos de droga, según el portavoz de la oficina de investigación aduanera de Berlín-Brandemburgo.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES De nuevo Sonora

En este narco laboratorio se producían drogas químicas a base de sustancias tipo 3-CMC y 4-CMC, químicos necesarios para la fabricación de estupefacientes conocidos como anfetaminas.

En los Países Bajos también hay rastro de estos laboratorios de estupefacientes químicos que se implementaron en coordinación con cárteles mexicanos y donde su principal producción son las metanfetaminas.

En Europa solo hay registro del consumo de esta adictiva y peligrosa droga en República Checa; sin embargo, los traficantes están haciendo pasar esta droga sintética como MDMA, comúnmente conocido como éxtasis, y cuyo consumo es mucho más extenso entre la población.

España es un territorio de distribución de drogas predilecto por las bandas criminales por ser la entrada a Europa y es ahí donde se ha detectado el creciente movimiento de las metanfetaminas producidas en suelo europeo.

Antes, los carteles mexicanos se dedicaban a la exportación de cocaina sudamericana, una de las drogas más utilizadas en Europa junto con la cannabis; sin embargo, desde el 2019 ha aumentado el mercado de las drogas químicas dentro de territorio europeo.

Alrededor de la producción de drogas también hay una serie de delitos cometidos por bandas criminales que se dedican al tráfico de drogas, como lo es el aumento de violencia, amenazas a jueces y políticos, tiroteos en las calles; todo el paquete completo en un continente que tiene problemas de consumo de drogas.

En Bélgica, el corazón de Europa, los enfrentamientos entre bandas criminales es más común que en otras partes del continente y ha causado un aumento preocupante en actos violentos a plena luz del día para quedarse con las plazas de narcotráfico.

El problema es tan grave que una jueza de instrucción envío una carta abierta advirtiendo que Bélgica se puede transformar en un narcoestado por su ubicación geográfica y el entramado de distribución que han creado las bandas criminales en ese país de Europa occidental.

El multimillonario negocio de las drogas y el florecimiento de bandas criminales ya es una amenaza mundial y no es solo en Latinoamérica.