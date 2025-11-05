“Chafea” ranking de hospitales

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Pues nuevamente provocó extrañeza y cuestionamientos serios de credibilidad la reciente publicación del Ranking de los Mejores Hospitales de México de Grupo Expansión en conjunto con Funsalud y la empresa Blutitude. Llama poderosamente la atención ver que en dicho ranking no figuran los grandes y prestigiados hospitales privados del país y acreditados internacionalmente como los Hospitales ABC, Hospitales Ángeles y Grupo Dalinde-San Ángel Inn, por mencionar algunos.

Sorprende también el Hospital San José de TecSalud, que de acuerdo al ranking ocupa el 8° lugar nacional este año, sin embargo, TecSalud anunció hace algunos días que dicho hospital cerraba sus puertas después de años de haber sido prácticamente abandonado. ¿Pues qué no revisa sus materiales Jorge Dibildox Valls antes de publicar?

Desde su inicio, este ranking causó polémica por la metodología utilizada, pero especialmente por el conflicto de interés nada saludable entre la empresa Blutitude que realiza dicho ejercicio y su principal accionista, Eduardo González-Pier, quien promueve la realización del ranking desde su posición de consejero en Funsalud.

Así, lejos de promover la calidad y transparencia, tales publicaciones generan confusión y suspicacias entre los usuarios de hospitales privados.

Banorte crece limpio y con morosidad bajo control. En el foco del sector bancario siempre está la gestión de riesgo. Mientras algunas instituciones financieras ven presión, Grupo Financiero Banorte, de Carlos Hank González, demuestra la calidad estructural de su portafolio. El mérito no es solo haber crecido la cartera de crédito vigente en 7%; el verdadero hito es hacerlo con un Índice de Morosidad que se mantuvo estable en 1.37%, que lo coloca dentro de los más sanos del mercado y por debajo del promedio del sistema, de 2.16% a datos de agosto.

Detrás de esta disciplina financiera -cuentan los que saben- está la sinergia de los esfuerzos digitales unificados. Un crecimiento de doble dígito en crédito (1,2 billones de pesos) con una morosidad controlada es el mejor reflejo de la solidez operativa del banco que dirige Marcos Ramírez Miguel.

Restaurantes, inconformidad ante Uber. Entre el gremio restaurantero crece el enojo ante lo que Uber efectúa como estrategia agresiva de exclusividades para delivering en México: ven que la firma aquí dirigida por Juan Pablo Eiroa crea condiciones comerciales que derivarán en posiciones dominantes abusivas. Algunos miembros de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera Alimentos Condimentados acusan que inicialmente Uber ofrece incentivos para asegurar contratos y luego restringe su presencia en otras plataformas, obliga a los restauranteros a pagar publicidad, promociones forzadas y ceder parte de las ganancias… pero sin control sobre las mismas lo que genera una relación comercial asimétrica donde sus negocios pierden autonomía, reduce sus ganancias y paga estrategias comerciales que no controla plenamente.

El asunto se puede tornar bastante conflictivo.