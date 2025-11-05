Plan de Paz en Michoacán, propone CSP

Con cuestionamientos contra quienes —oposición, representantes de medios de comunicación, según ha reiterado— “hacen uso político del sufrimiento de lo que nosotros no hacemos uso”, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, con la convicción de que la seguridad no se sostiene con guerras sino con justicia, desarrollo y respeto a la vida, que es de lo que carecen los habitantes de municipios, comunidades y regiones de esa entidad que hoy, igual que desde hace años, están bajo dominio y control de grupos criminales.

Expuso en su conferencia mañanera que su propuesta tendrá tres ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia y educación y cultura para la paz y no será vertical, ya que se buscará construír con ayuda, opiniones y experiencias de diversos sectores, como el productivo, autoridades locales, pueblos originarios e Iglesia, para que la próxima semana se presenten las acciones que se llevarán a cabo y se logre mejorar la situación por tanta violencia.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Con el apoyo del movimiento ciudadano y político que encabezó su esposo Carlos Manzo, la solidaridad, reconocimiento y empatía estatal, nacional e internacional, su viuda, Grecia Quiroz, será la alcadesa en el ayuntamiento de Uruapan y continuar, como dijo, la lucha por la paz y la vida de sus habitantes. Ayer fue convocada a una reunión con la Presidenta sin que hubiera información al cierre de esta columna.

Ante la violencia ocurrida no sólo en ese municipio, sino también en Apatzingán, en donde Bernardo Bravo, el líder de los productores de limón fuera también ejecutado e igual que en otros de la entidad, ella misma hizo un llamado a que los actos y marchas de reclamos de justicia por el asesinato de su esposo no deriven en violencia que propició enfrentamientos con la policía, como los que se han registrado.

El destituido expresidente de Perú, Pedro Castillo, agradeció a su “hermana Presidenta Claudia” por haber concedido asilo en la embajada de México a la exprimer ministra, Betssy Chávez Chino, acusada de rebelión, conspiración y corrupción, en el mismo juicio por su intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, anunció que Pablo Yanes Rizo será el nuevo titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, y designó a Pedro Moctezuma Barragán exsecretario del Agua en Edomex, como titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Del exalcalde de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, reportado como desaparecido desde el domingo en la localidad de Tierras Coloradas, en el municipio michoacano de Hidalgo, sólo han localizado su camioneta y pertenencias.