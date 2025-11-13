No, no va bien

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En lo que va del año la bolsa de valores ha ganado 29.9%, el peso se ha revaluado 11.8% frente al dólar, y la tasa de interés, Cetes a 28 días, ha bajado 29.8%, lo cual puede calificarse como buen resultado. Sí, pero estas variables no son las adecuadas para responder la pregunta ¿cómo va la economía?

Si tuviera que elegir una variable para responderla, sería la producción, medida por el Producto Interno Bruto, el PIB (que incluye las actividades primarias: explotación directa de recursos naturales, las secundarias: la industria, y las terciarias: los servicios), o por el Indicador Global de la Actividad Económica, el IGAE (que sólo incluye las secundarias y terciarias).

Además del PIB y del IGAE, indicadores macro, el Inegi reporta otros indicadores, también relacionados con la producción, pero a nivel micro. Uno de ellos es el Registro Administrativo de la Industria Automotriz, de vehículos ligeros y pesados. Ya tenemos la información de octubre. No son buenas noticias.

En cuanto a vehículos ligeros el Inegi reporta tres variables: ventas, producción y exportación. En términos anuales (comparando cada mes con el mismo mes del año anterior), éstos fueron los resultados para octubre (entre paréntesis, para poder comparar, pongo el dato de octubre de 2024). Ventas: crecieron 6.0% (crecieron 7.0%). Producción: decreció 3.7% (creció 1.1%). Exportaciones: decrecieron 5.5% (crecieron 5.0%). En las tres variables los resultados de octubre pasado se comparan desfavorablemente con los de octubre del año pasado, y en dos se pasó del crecimiento al decrecimiento.

En cuanto a vehículos pesados el Inegi reporta cuatro variables: ventas al menudeo, ventas al mayoreo, producción y exportación. En términos anuales éstos fueron los resultados para octubre (entre paréntesis aparece el dato de octubre de 2024). Ventas al menudeo: decrecieron 45.5% (crecieron 17.8%). Ventas al mayoreo: decrecieron 61.0% (crecieron 43.5%). Producción: decreció 58.8% (decreció 7.8%). Exportaciones: decrecieron 55.3% (decrecieron 19.3%). En las cuatro variables los resultados de octubre pasado se comparan desfavorablemente con los de octubre del año pasado, y en dos se pasó del crecimiento al decrecimiento.

Pasemos a la actividad industrial, que aporta el 33.7% de la producción, que da trabajo al 24.2% de la población ocupada, y que se divide en: minería; generación, trasmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, y suministro de agua y gas natural por ductos al consumidor final; construcción; manufacturas. En términos anuales, en septiembre, la actividad industrial decreció 3.3% (decreció 0.7% un año antes). Minería: decreció 3.2% (decreció 8.1%). Generación, trasmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, y suministro de agua y gas natural por ductos al consumidor final: decreció 0.2% (decreció 2.8%). Construcción: decreció 7.2% (decreció 0.3%). Industrias manufactureras: decrecieron 2.3% (crecieron 0.9%).

En las cuatro ramas de la actividad industrial hubo decrecimiento, en dos menor que hace un año (menos malo), en una mayor (más malo), y en otra se pasó del crecimiento al decrecimiento (peor).

¿Qué tenemos? Tres muestras, a nivel micro, de que la economía no va bien.