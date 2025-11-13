Operativos distractores del caso Manzo

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Acaso haya sido coincidencia, pero luego de que se revelara que el adolescente que mató a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado por un escolta tras haber sido detenido, lo que obligará a policías municipales que custodiaban al edil a nuevos interrogatorios para ahondar en las investigaciones, el Gobierno federal anunció los resultados de tres importantes operativos del Gabinete de Seguridad.

Uno, la clausura de 13 casinos con plataformas digitales y operaciones millonarias de lavado que operaba en entidades del centro y norte del país; otro, el Operativo Sable contra la organización criminal Los Cromo, que operaba en el Corredor Interoceánico Veracruz-Oaxaca por robos, venta ilegal de hidrocarburos, extorsiones a comerciantes y empresarios y, el tercero, en Colima, con el aseguramiento de armas, vehículos, inmuebles y drogas.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ayer que “su Administración no reprime, no censura, no limita nunca la libertad de expresión, porque cree y confía en ella y que la defenderá porque sin libertad no hay democracia y sin democracia no hay justicia”, durante la Convención de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, e invitó a directivos e integrantes de esos medios a dialogar con la Comisión de la Reforma Electoral sobre los tiempos electorales a que tienen derecho el Estado y los medios.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, viajará hoy a Uruapan para continuar las investigaciones del asesinato del alcalde Carlos Manzo, tras el giro que dio el caso al confirmarse que su homicida fue ejecutado de inmediato por un escolta que a gritos le exigía que le dijera quién le había ordenado cometer ese crimen, que además de indignación, generó marchas dentro y fuera de ese municipio michoacano.

Convencidos como están de que la Cámara de Diputados no es recinto para debatir iniciativas, sino de intercambio de insultos y recordatorios maternales, diputados de Morena presentaron una iniciativa para “regular” el uso de redes sociales o medios digitales por parte de ministros de culto, a lo que la Presidenta Sheinbaum dijo ayer ser ajena ante las protestas de éstos por intento de censura.

A partir de hoy y el fin de semana, por plantones, marchas y bloqueos, algunas calles y avenidas capitalinas, un Zócalo poco accesible y Palacio Nacional súper blindado, bajo custodia policiaco-militar, se convertirán en tierra de disidentes del magisterio, cañeros, agricultores, jóvenes y grupos de inconformes contra el Gobierno.

Ayer, jueces y magistrados del Poder Judicial, que fueron obligados al retiro, cerraron carriles de la avenida Insurgentes y Dr. Gálvez, próximo a la estación del Metrobús, sede del Tribunal de Disciplina Judicial, para exigir pago de indemnizaciones.