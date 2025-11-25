El crecimiento de la economía, que se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios para el consumo final, relacionada con la creación de empleos y la generación de ingresos, variables que determinan el bienestar de las personas, depende de las inversiones directas, que son las que los empresarios destinan a producir bienes y servicios, a crear empleos y a generar ingresos, mismas que pueden ser nacionales o extranjeras.

En el segundo caso se trata de la Inversión Extranjera Directa, IED, que se divide en tres: nuevas inversiones, reinversión de utilidades, cuentas entre compañías (préstamos de la matriz de la empresa extranjera a su filial en México, o viceversa). La más importante, por razones obvias, son las nuevas inversiones.

La semana pasada la Secretaría de Economía dio a conocer los resultados de la IED durante los tres primeros trimestres del año. Comparémoslos con los de los tres primeros del 2024. Total: 2024, 35,737 millones de dólares; 2025, 40,906 millones, 14.46% más. Nuevas inversiones: 2024, 2,060 millones; 2025, 6,563 millones, 218.59% más. Reinversión de utilidades: 2024, 30,745 millones; 2025, 27,749 millones, 9.74% menos. Cuentas entre compañías: 2024, 2,932 millones; 2025, 6,593 millones, 124.86% más.

Las buenas noticias. Primera: los 40,906 millones de dólares, del total de IED, fue un máximo histórico. Segunda: el aumento del 218.59% en la nueva IED, el más importante de los tres grupos en los que se divide. Tercera: al tercer trimestre de 2024 la nueva IED representó el 5.76% del total, porcentaje que aumentó al 16.04% al tercer trimestre de 2025, alza de 10.28 puntos porcentuales, el 178.47%.

Las malas noticias. Primera: que del total de la IED las nuevas inversiones representen nada más el 16.04%, muy por debajo del promedio. Durante el sexenio de Fox representaron el 50.00% del total. Durante el de Calderón, el 37.00%. Durante el de Peña Nieto, el 36.24%. Durante el de López Obrador, el 29.14%. Promedio: 38.10%. El 16.04%, al tercer trimestre de ese año, fue 22.06 puntos porcentuales menor que el promedio, el 57.90%. Segunda: el aumento del 14.46% en el total de la IED, ¡y del 218.59% en la nueva IED!, no se tradujo, durante el tercer trimestre del año, en un mayor crecimiento de la economía, que tanto en términos anuales (comparando cada trimestre con el mismo trimestre del año anterior), como trimestrales (comparando cada trimestre con el trimestre anterior), decreció: 0.2% anual y 0.3% trimestral. ¿Por qué?

La peor noticia. Lo que informó la Secretaría de Economía es que, durante los tres primeros trimestres, la IED sumó 40,906 millones de dólares. Lo que (¿tramposamente?) no informó, es cómo se comportó trimestre tras trimestre. Estos fueron los resultados. Primero: 21,373 millones. Segundo: 12,892 (8,481 millones menos, el 39.68%). Tercero: 6,641 (6,251 millones menos, el 48.49%). Cada vez menos IED, preocupante. Cada vez mayor caída en la IED, más preocupante.

Hoy, a las 9:00, el Banco de México publicó los resultados de la Balanza Comercial al tercer trimestre del año, con toda la información necesaria para poder analizar, con más detalle, el comportamiento de la IED durante los tres primeros trimestres del año.