Marcha pacífica de miles de mujeres

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La misma inseguridad, homicidios, desapariciones e impunidad que tienen asolados a transportistas en carreteras del país fueron los reclamos de miles de mujeres que marcharon ayer tanto en la Ciudad de México como en el interior de la República por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, muchas de ellas que sufren la pérdida de sus hijas, entre reclamos de justicia.

A lo largo del trayecto, desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan hasta el Zócalo, un grupo de encapuchados del llamado “bloque negro” caminó al lado de los contingentes, sin que, más allá de pintas en algunos inmuebles, se registrara la habitual violencia de ese grupo presuntamente identificado por autoridades federales y capitalinas. Fue vigilado muy de cerca por centenares de grupos femeniles de la policía capitalina.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En por lo menos una treintena de tramos carreteros en el occidente, centro y norte de la República continuó ayer el bloqueo de transportistas y campesinos, a pesar de que después de mediodía se reanudó el diálogo entre los dirigentes de esas organizaciones, David Estévez, de la Asociación Nacional de Transportistas, y Heraclio Rodríguez y Baltasar Valdez, del Frente Nacional para el Rescate del Campo.

Por cierto, Rodríguez pidió la inmediata salida de esa reunión del grupo de agricultores de Guanajuato que encabeza Mauricio Pérez, que trabaja para Maseca, por ser uno de los dirigentes que aceptó el aumento oficial de 900 pesos a la tonelada de maíz, que productores de otras entidades rechazaron y exigen mejores precios.

A quienes lideran el Cártel Jalisco Nueva Generación, los operativos del Plan Michoacán, parece tenerlos sin cuidado, porque con el despliegue de mantas en la región de Tierra Caliente, ayer, anuncian que van tras Juan José Farías Álvarez, El Abuelo, que encabeza el Cártel de Tepalcatepec, quien hace años encabezara uno de los grupos de autodefensa.

Los ministros de la Corte, electos vía acordeones, siguen haciendo de las suyas: después de desechar un caso como el de la empresa FEMSA por millonario adeudo fiscal, ahora deciden atraerlo de nuevo para revisarlo e insisten en hacer lo mismo con otros casos.

Estrena sede la embajada de Estados Unidos: dejó la del Paseo de la Reforma y ahora está en la calzada Legaria y avenida Casa de la Moneda, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo. El embajador Ronald Johnson encabezó las ceremonias en que se arrió e izó la bandera de su país.

Después de varias marchas ciudadanas de protestas en ciudades y carreteras de todo el país por violencia e impunidad imperante en todos lados y a todas horas, se puede creer que los mexicanos estén “muy felices”.