La corona bajo sospecha

¿El narco mexicano y el huachicol compraron Miss Universo? Se reveló que Raúl Rocha Cantú, dueño de la marca, se convirtió en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que se obtuviera una orden de aprehensión en su contra por supuesta delincuencia organizada, tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos.

Hay investigaciones abiertas que lo señalan de tener alianzas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Unión Tepito, el Cártel del Golfo y las Fuerzas Especiales Grupo Sombra (FEGS).

Raúl Rocha compró Miss Universo a una empresa en bancarrota; la copropietaria es prófuga de la justicia. La otra mitad del certamen pertenece a Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, empresaria que tiene una orden de aprehensión por el tribunal de Bangkok, luego de que no se presentara a su audiencia de sentencia por los delitos de fraude.

Las autoridades mexicanas conocían, antes del certamen, que Rocha Cantú tiene estas acusaciones. Desde el pasado 21 de octubre, el empresario había solicitado a la Fiscalía General de la República convertirse en testigo protegido, y para el 15 de noviembre se ejecutó una orden de aprehensión en su contra por huachicol y tráfico de armas.

El 18 de noviembre fue detenida una socia de Rocha Cantú, de nombre Mari Carmen, y para el 18 de noviembre, días antes del certamen donde ganó la mexicana Fátima Bosch, la FGR formalizó la incorporación de Rocha Cantú como testigo colaborador de esa fiscalía. Y se le dejó viajar a Tailandia.

La realidad es que tanto cochinero en el certamen no es responsabilidad de Fátima Bosch, la mexicana recién electa en el certamen de belleza de Miss Universo, una mujer que es bellísima, que fue una muy digna representante de nuestro país; por su manera de responder, se percibe como una mujer inteligente y preparada. La culpa es de la comitiva mexicana y uno de los dueños mayoritarios del certamen, Rocha Cantú, también mexicano, y, además, se involucraron intereses políticos de nuestro país en el certamen de Miss Universo, que han generado cuestionamientos.

Los señalamientos a Rocha Cantú no son nuevos. Este empresario mexicano ha estado ligado a negocios tan diversos que van desde la energía, aviación, tecnología y, especialmente, los casinos.

Fue en enero de 2024 cuando Rocha compró poco menos del 50% de la Organización Miss Universo (MUO), tras una operación conjunta con JKN Global Group, la compañía tailandesa.

LA DUDA

Con la compra de Miss Universo, además de las acusaciones que hay contra Rocha Cantú de tráfico de armas, huachicol y drogas, ha sido señalado de haber violado normas relacionadas con el proceso de bancarrota de JKN Global en Tailandia.

Las acusaciones señalan que la venta se realizó sin cumplir criterios legales de aprobación de acreedores o reguladores pertinentes.

Y es que se dice que la adquisición y las posteriores ventas de franquicias nacionales se hicieron con opacidad, incluso mediante subastas de licencias abiertas a quien pudiera pagar más, sin verificar antecedentes o solvencia operativa.

Rocha Cantú es dueño del conglomerado Legacy Holding y figura históricamente asociada al Casino Royale de Monterrey, un establecimiento ampliamente recordado por el ataque ocurrido en 2011, que dejó 52 muertos.

Nosotros estuvimos en ese 2011 cubriendo el incendio del Casino Royale, platicando con las víctimas que pudieron escapar del fuego y se salvaron, pero hubo decenas de muertos. En ese Casino Royale no había las medidas suficientes de protección civil, ni las salidas de emergencia que se requerían.

Quienes perdieron la vida eran en su mayoría mujeres, amas de casa, que habían acudido a este lugar para pasar un buen rato.

Pero aquí es donde se liga la historia y cómo empieza el conflicto en Miss Universo, entre la comitiva mexicana y los organizadores en Tailandia, entre ellos Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia.

Esa imagen que vimos de este tipo gritándole a Fátima fue consecuencia precisamente de un pleito previo de Nawat con Rocha.

Y es que Rocha, siendo dueño de casinos, le había dicho a la comitiva de Tailandia que iba a hacer promoción. Se le dijo que, por ley, estaba prohibido anunciar casinos y casas de apuestas en Tailandia y que las consecuencias para los organizadores podrían ser graves.

Pues resulta que a Rocha no le importó y llevó publicidad escondida en maletas de sus casinos, que algunas personas de la comitiva mexicana sacaron y, en efecto, les hicieron promoción a los casinos.

Por eso le dice Fátima Bosch, en una muy buena respuesta tras el insulto de Nawat, que ella sabe que él ha tenido problemas con la comitiva mexicana.

Cuando detienen a algunos de los mexicanos que acompañaban a Bosch no fue por este incidente, sino por sacar la publicidad que viola las leyes de Tailandia.

A todo esto, hay que agregar que autoridades de Tailandia detectaron la presencia de apuestas vinculadas a casinos, pese a que este tipo de actividades están prohibidas en Tailandia, sede de la franquicia global. Estas acusaciones toman especial peso por el historial de Rocha en la industria de casinos.

Y luego salieron a la luz contratos millonarios que se habían entregado a Raúl Rocha desde un área de Pemex, y es que la empresa de Rocha, Soluciones Gasíferas del Sur, obtuvo un contrato con Pemex por alrededor de 745 millones de pesos en 2023.

Rocha no niega el contrato, pero se justifica diciendo que concluyó en el diciembre anterior a que él adquiriera Miss Universo. El propietario mexicano de Miss Universo ha tratado de librarse de estos señalamientos y dice que el contrato millonario adjudicado por Pemex se hizo por medio de licitaciones, y negó cualquier vínculo con el papá de Fátima.

El empresario sigue insistiendo en que la compra de Miss Universo ocurrió después del contrato con Pemex, y que no existió cruce alguno entre sus negocios del sector energético y su posterior inversión en el certamen internacional.

Ahora sabemos que, con estas carpetas de investigación en su contra, los contratos de Pemex son lo de menos.

Y nos preguntamos: ¿Por qué se podría mezclar un certamen internacional de belleza con la política de un país?

Pues porque es mejor ver las noticias y decir que hay Miss Universo mexicana, que hablar de la presencia de cárteles de la droga y de homicidios y desaparecidos.

Ahora se va a hablar a nivel mundial de que el narco mexicano y el huachicol compraron el certamen de belleza y que, además, el dueño tiene contratos millonarios con Pemex.

Qué triste que un triunfo como el de Fátima Bosch se vea empañado por las decisiones y actuaciones de personajes como Raúl Rocha Cantú.