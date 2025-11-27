Súbito caso de distracción

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Con otro caso que más pareciera intento de desviar la atención del grave conflicto de transportistas, agricultores y la Ley de Agua que, sin resolverlo, mantienen bloqueadas varias carreteras en entidades de la República, la polémica surgida después de que la tabasqueña Fátima Bosch obtuvo el título Miss Universo, derivó sorpresivamente en la orden de aprehensión girada por la FGR contra el propietario de ese certamen, Raúl Rocha Cantú, acusado de contrabando de huachicol, drogas y armas y el acuerdo de ser testigo protegido para revelar quiénes participan en esos ilícitos.

Rocha Cantú era el propietario del Casino Royale de Monterrey, en el que en agosto de 2011 perecieron 52 personas en un incendio provocado por un grupo criminal, y tras librar su responsabilidad, se fue a vivir a Miami, adquirió después el 50 por ciento del Miss Universo, hasta ser dueño absoluto, en el que en su último evento en Tailandia ganó la representante de México, cuyo resultado ha sido rudamente cuestionado y ahora, de pronto, con serios problemas con dos sectores muy importantes, que cierran carreteras, se revela la orden de captura en su contra.

DE ESTO Y DE AQUELLO

Sin dar a conocer quiénes lideran, integran y utilizan al “bloque negro” para convertir en violenta cuanta marcha no gubernamental sea pacífica, ahora desde la 4T se pretende responsabilizar de lo ocurrido en la de la Generación Z del sábado 15 de este mes a dos alcaldes capitalinos; Alessandra Rojo de la Vega, aliancista de Cuauhtémoc y a Mauricio Tabe, panista de Miguel Hidalgo, que casualmente Morena pretende ganar en 2027.

Cesar Raúl Ojeda Zubieta, gerente de Responsabilidad Social de Pemex, se comprometió a saldar el pago de las afectaciones en Tabasco, su entidad natal, por la actividad petrolera y uso temporal de tierras, pero pidió paciencia a los afectados para recibir su pago, unos 400 millones de pesos, lo que, de no cumplir, dijo, dejaría ese cargo.

Casi desapercibida, por decir lo menos, la visita a Palacio Nacional, el martes, de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Tanto así que, si bien fue recibida luego de salvar vallas, y conversar con la Presidenta Sheinbaum, no hubo ni comunicado oficial sobre lo tratado, ni la habitual conferencia de prensa conjunta.

Mientras la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, comparecía ayer en el Senado y aseguraba cumplimiento de su tarea, centenares de adultos mayores que formaron filas varias horas, no lograron cobrar ayer su pensión por presunta falta de personal en cajeros, como en la carretera Picacho-Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, o de recursos.

Esto último podrán comprobarlo si les salen con lo mismo, lo que les motivaría más preocupación.