CROC va por un aumento de 20 por ciento al salario mínimo

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), sindicato de carácter nacional que agrupa a trabajadores de diversos sectores económicos en todo el país, va por un aumento de 20 por ciento al salario mínimo en 2026, por lo que ya presentó formalmente su propuesta ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con el objetivo de que se inicie el proceso institucional de análisis y discusión. La solicitud, encabezada por Isaías González Cuevas, dirigente nacional de la CROC, busca compensar, dicen, el encarecimiento de la canasta básica y recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto donde la inflación y los costos de vida han erosionado los ingresos reales de la población laboralmente activa.

El planteamiento de la CROC activa la deliberación dentro de un esquema tripartito, donde Conasami, como organismo que integra representantes del gobierno, sector empresarial y sindicatos, evaluará los impactos económicos y productivos del ajuste, con insumos del Banco de México, y la información estadística y de precios de referencia proporcionada por organismos como Inegi, Coneval y Profeco. La STPS participa como autoridad laboral supervisora, mientras que la Secretaría de Gobernación (Segob) interviene indirectamente como garante del marco constitucional que establece que el salario mínimo debe ser “remunerador” y suficiente para cubrir necesidades básicas.

El sector empresarial, representado en la Conasami por organizaciones como Coparmex y Concamin, ha manifestado reservas ante un aumento de esta magnitud, advirtiendo sobre la capacidad de las empresas para absorber un incremento de 20 por ciento sin afectar su operación ni la generación de empleo. Por su parte, especialistas en economía laboral sugieren que un ajuste más moderado, entre 11 y 12 por ciento, podría ser más viable técnicamente, sirviendo como referencia para la negociación interna. El debate continúa pero habremos de ver la reacción de los empresarios y sindicales, y con seguimiento de organismos estadísticos y de política económica, consolidando un proceso deliberativo que definirá el nivel salarial más adecuado para 2026, con un escenario que se ve complicado en la parte económica con un pronóstico de crecimiento muy conservador en su estimación de crecimiento 2025 de 0.6 por ciento a 0.3 por ciento, y para 2026, el banco central mantiene su pronóstico puntual en 1.1 por ciento, aunque ajusta el rango a uno más amplio entre 0.4 por ciento y 1.8 por ciento.

Cosa juzgada. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado su desacuerdo con la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise sentencias previamente resueltas por el máximo tribunal, al considerar que ello vulneraría el principio de cosa juzgada, entendido como la conclusión definitiva de un proceso judicial una vez que la Corte emite su fallo. La posición de la mandataria surge en un contexto en el que el pleno de la SCJN rechazó, por mayoría de votos, un proyecto que planteaba la nulidad de un amparo relacionado con una sentencia mercantil presuntamente vinculada con actos fraudulentos. Pero en el tema ya hay tensión en empresas que afirman que sus temas ya están más que juzgados y que esto llega a lastimar la certidumbre jurídica del país a las inversiones. Tras descartarse ese planteamiento en la SCJN, el tribunal deberá elaborar un nuevo proyecto de resolución para determinar el futuro del caso. Hasta la ministra Yasmín Esquivel, ha dicho que mucho se ha criticado a esta Suprema Corte por atribuirse facultades que no tiene, y más preocupante debe ser que la propia Corte invente instancias judiciales que ni siquiera se han dicho.

Voz en off. Arcos Dorados, operador de la marca McDonald’s y mayor franquiciatario de la cadena a nivel mundial, ha reforzado su estrategia de expansión en México con la apertura de un nuevo restaurante en Apodaca, Nuevo León, con el que alcanzó 2 mil 500 unidades en el país; la sucursal, ubicada en Plaza Citadina, incorpora un formato con espacios más amplios, y equipamiento renovado, al tiempo que eleva sus puntos de venta en el estado y supera los mil empleos directos generados en la entidad, consolidando su presencia en uno de los mercados más relevantes y competitivos para la marca en el territorio nacional...