Caso Gertz: desaseada remoción

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Después de la desaseada remoción de Alejandro Gertz de la Fiscalía General, presentada como “renuncia”, cuando ésta sólo procede por causa grave, en la que un acusado de diversos ilícitos —Adán Augusto López, líder de Morena en el Senado— se convirtiera en amenazante acusador, Ernestina Godoy, quien renunció a la Consejería de la Presidencia, asumió el mando en tanto el pleno senatorial aprueba esta semana la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Que fue difícil lograr la salida de Gertz, no hay duda, sobre todo luego de su controvertida gestión que concluiría en 2028 por los frecuentes excesos personales y conflictos en que incurriera a lo largo de su gestión, lo que parecía imposible, sucedió, aunque pudo haber sido mucho menos forzada e ilegal, de lo que fue para, finalmente, que haya una mejor coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Ahora habrá que esperar que las denuncias públicas, judiciales y periodísticas de muchos e importantes casos de corrupción en las que están involucrados por igual funcionarios públicos del pasado y el presente, gobernadores, políticos, legisladores y empresarios; se ventilen y no se sigan ocultando más, por el grave daño de impunidad que han originado al país y que son sobradamente conocidos.

De lo contrario, tanta corrupción e impunidad imperantes, sumadas a las violaciones constitucionales de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia, electos vía acordeones, como la de volver a juzgar casos juzgados, ahuyentarán más las frenadas inversiones no sólo nacionales sino extranjeras, que de cara a la revisión del T-MEC, ya ensombrecen el presente y futuro del país.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que Pedro Coronel Inzunza, El Pichón, a quien el gobierno de Estados Unidos declaró narcoterrorista en mayo pasado y le girara orden de aprehensión, además de muy cercano colaborador de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, fue abatido en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, en Sinaloa.

En un video, “para no hacerle sombra a la Presidenta”, dijo, reapareció el expresidente López Obrador al presentar su libro Grandeza. Será “muy importante para el país”, comentó su sucesora Claudia Sheinbaum, quien dijo en Cuernavaca que no lo ha visto “pero a veces me manda recaditos con su esposa Beatriz —Gutiérrez Müller— a la que queremos mucho también”.

Para evitar cadena perpetua, Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, se declarará culpable hoy en una Corte de EU de los delitos que le imputa ese país. Está preso allá desde que engañó a su padrino, El Mayo Zambada para entregarlo.