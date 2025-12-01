Regresa servicio militar a Europa

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Ante la guerra híbrida que libra el Continente Europeo con Rusia y las exigencias desmedidas de Estados Unidos a los miembros de la OTAN, países como Alemania, Francia y Bélgica han decido reintroducir el servicio militar voluntario para engrosar las filas de sus ejércitos.

La apuesta de Europa es más que clara, invertir en la fuerza militar para dejar de depender tanto del poderío estadounidense y ser autosuficientes en la defensa del Continente.

Alemania es uno de los países líderes de la Unión Europea y su decisión de reincorporar el servicio militar voluntario le abre las puertas a otros países del bloque para que hagan lo mismo.

En el caso alemán se prevé que para el 2026 se logre reclutar 20 mil nuevos reservistas con un salario de 2,600 euros mensuales, poco más de 55 mil pesos mexicanos al mes, según el tipo de cambio actual.

Lo que quiere hacer el ejército alemán no solo es atraer más jóvenes a sus filas militares, Berlín quiere contar con la fuerza militar más importante de todo el bloque europeo para liderar la defensa de Europa en caso de que Estados Unidos deje la seguridad del Continente en manos de sus aliados.

En la actualidad el ejército alemán cuenta con 182 mil soldados, pero la OTAN especifica que se necesitan al menos 260 mil militares con fecha límite para el 2035. Es por ello que se debate en Alemania si el sistema de voluntariado será suficiente o es necesario implementar el sistema obligatorio para aumentar las filas del ejército.

Otro de los países de peso dentro de la Unión Europea que sigue la línea de Alemania es Francia y su decisión de reintroducir el servicio militar voluntario. El gobierno de Emmanuel Macron busca que se integren al ejército francés 50.000 voluntarios anuales en el mediano plazo.

Francia es el país europeo que más recientemente hizo el anuncio para restablecer el servicio militar. Este país suspendió el servicio militar obligatorio en 1997 durante el gobierno de Jacques Chirac y ahora busca reintegrarlo de manera voluntaria como el caso de Alemania y Bélgica.

Actualmente las fuerzas armadas francesas cuentan con aproximadamente 200.000 militares en activo y 47.000 reservistas. Este renovado programa de voluntariado tiene el objetivo de elevar estas cifras con 210 mil militares activos y 80 mil reservistas en el corto plazo.

La decisión del gobierno de Macron ha sido muy criticada en Francia, porque el presidente ha coqueteado con la idea de enviar tropas a Ucrania y los jóvenes serían los primeros en la fila; sin embargo, el mandatario francés ha rechazado la idea afirmando que no se enviaran jóvenes al frente de guerra con Rusia.

Ante este panorama, Europa sigue invirtiendo en reformar su fuerza militar con la excusa de que Rusia es una amenaza latente para la Unión Europea, premisa que el presidente ruso Vladimir Putin ha rechazado en muchas ocasiones.

Lo que es cierto es que los ejércitos europeos se están aprovechando de la precariedad actual para los jóvenes del Continente que por necesidad podrían inclinarse a una carrera militar como pasa en Estados Unidos, en donde la gente joven escapa de la escasez de dinero hacia los atractivos programas de reclutamiento militar.

Como colofón de todo esto es que el mundo busca seguirse armando con el pretexto de protegerse y lo único que hacen sin medir las consecuencias es producir más armas e integrar más soldados para que haya más guerras y en consecuencia más muertes.

