No habrá persecución política: Godoy

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Justo una semana después de que se iniciara el proceso de remoción de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República y de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsara a su hasta entonces consejera jurídica, Ernestina Godoy, para relevarlo interinamente, ésta rindió protesta ante el pleno del Senado, luego de ser “electa” por la mayoría de esa Cámara.

En su primer mensaje como nueva fiscal general, en medio de la algarabía de los integrantes de la mayoría de Morena, ofreció actuar con profesionalismo y probidad para recuperar la confianza ciudadana y a no fabricar culpables, ni emprender persecución política, pero tampoco habrá impunidad y que la coordinación con el Gobierno Federal del que formaba parte no significa que habrá subordinación.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

El pleno de la Cámara de Diputados discutía anoche la nueva Ley de Aguas, que dirigentes de agrupaciones de agricultores, de varias entidades federativas, rechazan con amenazas de mantener sus centenares de tractores en la Ciudad de México y carreteras de acceso, en tanto se esperaba que la sesión se prolongara más allá de la medianoche.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió ayer con los principales dirigentes empresariales, para crear otro Consejo para la Promoción de Inversiones en el Plan México, por la falta de ellas, para enfrentar al estancamiento económico y el magro crecimiento de 0.3 por ciento, según el Banco de México.

En ese nuevo organismo figurarán Carlos Slim, Carlos Hank González, Alberto Bailleres Gual, José Antonio Fernández Garza, entre otros, en un intento de activar la pasmada economía que podría implicar la desactivación del Consejo de Desarrollo Económico que ha coordinado Altagracia Gómez Sierra.

Para el sábado está convocada la magna concentración en el Zócalo por el séptimo año de gobierno de la 4T, si es que los agricultores y sus tractores, que estaban ayer en los alrededores de la Cámara de Diputados, no son trasladados a la plancha de concreto de la Plaza de la Constitución.

La Internacional Socialista, que agrupa a los partidos políticos socialdemócratas y de izquierda, anunció la expulsión del PRI de ese organismo, por las “acciones” de su actual presidente, Alejandro Moreno, actual senador del menguado tricolor, que desde el sábado pasado se quedó sin alianza con éste, de cara a las elecciones que habrá en 2027.

Nueva reunión en Uruapan encabezó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al cumplirse un mes del asesinato del alcalde independiente Carlos Manzo y de que los grupos criminales no cesan su violencia en municipios de Michoacán.