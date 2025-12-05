Sheinbaum-Trump: su primer encuentro

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Convencida de que, a pesar del nuevo amago del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el T-MEC “está por terminar el próximo año”, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viajó ayer a Washington en un avión de la Secretaría de la Defensa para asistir al sorteo del Mundial de Futbol, al que también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney, cuyos países serán sedes de ese evento deportivo.

Dijo en su mañanera que va a tener “una pequeña reunión” —la primera personal con el republicano desde que asumieron sus cargos— con el que ha sostenido más de una docena de conversaciones telefónicas, al explicar que lo que hay acerca de ese tratado comercial trilateral es una revisión de su contenido y que el que Trump haya declarado que no continuará o que podría haber acuerdos bilaterales “es su visión”.

Baltazar Valdés, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, advirtió que, si uno de los tres dictámenes de Ley de Aguas Nacionales, que circulan entre las cámaras de diputados y senadores, que supuestamente han sido modificados, deja desprotegidos los intereses de los agricultores y van a escalar sus protestas.

Dijo que si la ley la publican sin lo que ellos han demandado de buena manera y que protegen el interés de campesinos y productores, “muy seguramente esto va a subir de nivel y va a escalar la manifestación”, aún a sabiendas de las consecuencias que podrían tener, porque “el campesinado, el productor agrícola y todos los que sacamos la producción del campo, vamos a tener que endurecer esto”.

Antes de viajar también a Washington al sorteo del Mundial de Futbol, la Jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada Molina, y su secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, anunciaron un descuento hasta del 100 por ciento en el pago de tenencia vehicular a autos que no excedan los 630 mil pesos con IVA, así como la condonación de adeudos por predial y agua, que beneficiarán a 2.4 millones de cuentas.

Nasry Asfura, candidato del conservador Partido Nacional a la Presidencia de Honduras, volvió a tomar la delantera en la elección presidencial de ese país, por apenas ocho mil 815 votos, sobre su opositor del Partido Liberal, Salvador Nasralla, al computarse el 84.55 por ciento de votos de la elección.

En un video en que aparece en Palacio Nacional y caminando en el Zócalo, la Presidenta Sheinbaum prepara la convocatoria para la concentración que encabezará el sábado en ese mismo lugar; se quejó de las “campañas y calumnias” por las “conquistas” de la 4T en siete años de gobierno y arremetió contra quienes dice que buscan “intervención extranjera”.