Grupos terroristas de extrema derecha se expanden en Europa

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

“The Base” es una organización terrorista de carácter supremacista que tiene como objetivo generar el caos por medio de actos terroristas y derrocar al Estado para iniciar una guerra racial y dar paso a un Estado de “hombres blancos”.

Se trata de una organización paramilitar nenonazi creada en Estados Unidos en 2018 con un fundamento racista por Rinaldo Nazzaro, quien fuera un excolaborador del FBI y del Pentágono.

Estados Unidos tiene una larga historia de conflictos raciales desde el genocidio contra la población nativa, pasando por los años de esclavitud de personas afrodescendientes, la defensa de los derechos civiles de la población negra y más recientemente la política anti inmigrante que ha desatado una auténtica cacería de migrantes por parte de las autoridades.

Nazzario comenzó a reclutar gente de ideales radicalizados para organizar grupos paramilitares y entrenarlos en unos terrenos ubicados en el estado de Washington.

Como es costumbre de estas organizaciones radicales, utilizan las redes sociales para captar nuevos integrantes, enaltecer otros atentados terroristas y compartir desinformación en internet.

La red de neonazis se va formando mediante pequeñas células de dos o tres miembros que se entrenan militarmente y van captando nuevos integrantes por medio de la web.

Las autoridades investigan una red de células que ya se han implantado en territorios tan diversos como Canadá, Australia, Sudáfrica, Reino Unido Italia, España y otros países europeos.

Fue en el país ibérico donde la Policía Nacional, en colaboración con Europol, hizo la detención más reciente de tres personas por presuntamente estar relacionadas con la organización terrorista “The Base”.

La investigación comenzó a principios de 2025, cuando las autoridades descubrieron a un individuo altamente radicalizado en España con los postulados terroristas supremacistas de dicha organización.

Se sabe que los presuntos terroristas preparaban un atentado y realizaban entrenamientos previos utilizando técnicas y material paramilitar, según las últimas investigaciones.

La célula del grupo neonazi en España recibía financiamiento del extranjero y su líder mantenía contacto directo con el fundador de “The Base” para alcanzar el objetivo de una supremacía blanca a través del terrorismo.

El odio y el racismo juegan un papel muy importante en la propagación de estos ideales que parecen sacados de un guion de ficción. Un grupo de supremacía blanca que busca derrocar al Estado por medio de ataques terroristas para iniciar una guerra racial.

Lo más preocupante es que la ultraderecha sigue creciendo y ganando adeptos en Europa y otras partes del mundo con discursos xenófobos y racistas que incitan al odio en contra de las minorías. Todos los gobiernos en el mundo deben estar atentos ante esta amenaza latente contra la sociedad.

