Exige CSP a FGR aclarar bombazo

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El estallido de un coche-bomba frente a la sede de la Policía Comunitaria del municipio michoacano de Coahuayana, que la Fiscalía General clasificó primero de acto de terrorismo y después lo atribuyó a la delincuencia organizada, llevó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a exigir a esa dependencia una explicación de qué fue lo que pasó en ese atentado, en el que, a los cinco muertos y 12 heridos iniciales, se sumó ayer una víctima más.

El alcalde de ese municipio, Andrés Aguilar Mendoza, declaró que lo ocurrido es una prueba de que aún falta mucho por hacer para recuperar la tranquilidad de Michoacán —en donde el Gobierno federal emprendió un plan para pacificar la entidad, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo— y que los habitantes de Coahuayana merecen vivir en paz, por lo que demandó que el estallido ocurrido la mañana del sábado sea esclarecido.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Que el coche-bomba que estalló el sábado en Coahuayana era una camioneta Dakota negra, que al parecer trasladaba explosivos e ingresó a ese municipio procedente del estado de Colima, aseguró el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, de acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad.

Como a la mañanera de los martes acuden los titulares de las dependencias que conforman el Gabinete de Seguridad, se espera que hoy lo haga por primera vez la nueva titular de la FGR, Ernestina Godoy, para aclarar la clasificación del delito ocurrido en Coahuayana, como lo ofreció la titular del Ejecutivo federal.

La iniciativa de reforma en materia de aranceles en la que se propone crear 316 nuevos impuestos de importación y mantener mil 147 a productos llegados de países asiáticos, principalmente, que deberá dictaminar la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, es una auténtica papa caliente por las consecuencias que tendrán.

A pesar de que la Presidenta negó en su mañanera de ayer que en la concentración del sábado en el Zócalo hubo dádivas a cambio de que la gente asistiera a ese evento, Pedro Haces Barba, líder de la CATEM, diputado federal y vicecoordinador de la bancada de Morena, presumió que integrantes de esa organización obrera participaron “voluntariamente”.

Más aún, otros dirigentes sindicales, como los del SNTE, SME, CROC, Telefonistas y Ferrocarriles no han dudado en asegurar que sus contingentes fueron de los más numerosos, previo “pase de lista”, como en los tiempos de predominio del PRI, aunque en la 4T aseguran que “no son iguales”.