Veracruz: mujeres, sin autonomía económica

El estado de Veracruz tuvo un desempeño bajo en lo que respecta al ofrecimiento de las condiciones necesarias para que las mujeres no sólo entren al mercado laboral, sino que permanezcan en él y logren su autonomía financiera.

De acuerdo con el índice Estados con Lupa de Género 2025, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la entidad se ubicó en el antepenúltimo lugar del ranking nacional, con un puntaje general de 34.6 sobre 100, con lo cual se situó en un nivel de desempeño bajo.

El estudio evalúa tres pilares, que son: autonomía económica, permanencia de las mujeres en el mercado laboral y entrada de las mujeres al mercado laboral.

El Dato: LOS ESTADOS que facilitan el acceso al empleo de las mujeres no necesariamente garantizan que permanezcan en él o generan un entorno para impulsar su autonomía.

El rubro en el que Veracruz enfrenta su mayor crisis es en el de autonomía económica, ya que, de acuerdo con el documento, el 37.7 por ciento de las mujeres no recibe ingresos propios, lo que incrementa su nivel de dependencia económica de terceros, como familiares o programas sociales.

En la categoría de autonomía económica se miden cuatro aspectos: el porcentaje de mujeres con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria; mujeres que no perciben ingresos monetarios directos; emprendedoras en la formalidad, y mujeres con propiedad o copropiedad legal de vivienda.

Aunque el estudio no detalla cómo le fue a Veracruz en cada aspecto, más que el porcentaje de mujeres que reciben ingresos monetarios directos, el promedio en lo que respecta a la autonomía económica fue de 21.4, con lo cual Veracruz se ubicó en la penúltima posición.

1 de cada 10 mujeres es dueña de su vivienda en el país

EDUCACIÓN ES CLAVE. En lo que respecta al pilar de “entrada de las mujeres al mercado laboral”, se menciona que el nivel educativo está estrechamente vinculado con la participación económica de las mujeres, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoce que la educación media superior es el umbral mínimo de habilidades que se deben tener para trabajar en un mercado competitivo.

A esto se suma la importancia de vivir en entornos libres de violencia y con mayor igualdad en las tareas del hogar y de cuidados, condiciones que permiten a las mujeres contar con la seguridad y el tiempo necesarios para aprovechar mejores oportunidades económicas.

En este rubro se mide el número de mujeres de 18 años y más con al menos educación media superior, nacimientos de madres menores de 20 años, tiempo adicional que dedica una mujer al trabajo no remunerado frente a un hombre, mujeres que dejaron de usar transporte público por temor a ser víctimas de algún delito, homicidios dolosos de mujeres, y mujeres que quieren trabajar y no pueden. El estado de Veracruz fue de los últimos lugares en lo que respecta a este rubro, pues ocupó el lugar 22, con una calificación de 47.9 y con lo cual obtuvo un nivel de desempeño “medio bajo”.

En cuanto al pilar “permanencia de las mujeres en el mercado laboral”, se analizan indicadores sobre la calidad del empleo, como la informalidad y la brecha de ingresos por género, así como la disponibilidad de servicios de cuidado infantil y de atención para adultos mayores que contribuyen a reducir la carga de trabajo no remunerado para las mujeres.

También considera indicadores sobre permisos de paternidad, que permiten “avanzar hacia una distribución más equitativa del cuidado”, y sobre delitos sexuales, ya que “la seguridad en los centros de trabajo y en el entorno es clave para la permanencia laboral”.

En este rubro, Veracruz fue de los últimos lugares, pues ocupó el sitio 28, con una calificación de 34.5, con lo cual obtuvo un nivel de desempeño “bajo”.

NO HAY DOMINANTES. Cabe mencionar que, de acuerdo con el estudio, ninguna entidad lidera de manera consistente en los tres pilares. Mientras algunas destacan en la entrada de las mujeres al mercado laboral, otras lo hacen en permanencia o autonomía, lo que refleja avances parciales, pero no necesariamente integrales.

Además, muchos estados presentan brechas internas, ya que pueden facilitar la incorporación de mujeres al empleo, pero no necesariamente garantizar condiciones para que permanezcan o desarrollen autonomía económica.

En conclusión, el estudio señala que, aunque existen avances relevantes, ninguna entidad alcanza un desempeño muy alto, lo que confirma que todavía no se garantizan condiciones óptimas para que las mujeres desarrollen trayectorias laborales en igualdad de condiciones.

Para garantizar esto último, el Imco propone promover la corresponsabilidad de los cuidados mediante licencias de paternidad obligatorias y con goce de sueldo que superen los cinco días establecidos a nivel federal, pues esto permite que más padres participen en las responsabilidades de cuidado desde los primeros días de vida y que se contribuya a construir un piso parejo de prestaciones, sin distinción de género.

De igual forma, señala que son necesarios programas para formalizar los negocios de las emprendedoras, promover programas técnicos para las mujeres y desarrollar un sistema de cuidados asequible y accesible, especialmente para las mujeres que trabajan en el sector de la informalidad.

La independencia femenina ı Foto: Especial