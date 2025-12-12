Israel en retroceso estratégico

Aprimera vista, podría parecer que hoy, más de dos años después del inicio de la guerra del 7 de octubre, Israel se encuentra en una posición estratégica más favorable. El programa nuclear de Irán se ha detenido por completo y sus dos principales reactores han quedado prácticamente destruidos.

En Siria, al norte, el régimen de Assad cayó, dando paso a un gobierno que, si bien no es precisamente proisraelí, sí es antiiraní, un régimen sin un ejército fuerte cuyo objetivo no es hacer la guerra sino reconstruir un Estado.

En Líbano, Hezbolá ha perdido casi la mitad de su arsenal, gran parte de su liderazgo político y, sobre todo, militar, y se ha replegado hacia el norte, a cientos de kilómetros de la frontera con Israel. En Gaza, Hamas, aunque sigue existiendo, controla ahora sólo el 40 por ciento del territorio, ha perdido a una parte considerable de sus aliados internacionales y enfrenta una fuerte oposición entre los propios palestinos, la mayoría de los cuales los responsabilizan por la cruenta guerra.

La economía israelí, pese al enorme costo del conflicto y a ciertas sanciones internacionales, parece haber salido, increíblemente, casi indemne. Aunque las imágenes de la matanza de miles de palestinos y la devastación en Gaza dañaron gravemente la legitimidad internacional de Israel, un hecho que podría tener serias consecuencias a futuro, en términos generales podría decirse que Israel logró salir victoriosa de lo que comenzó como la peor masacre del pueblo judío desde la segunda guerra mundial.

El problema es que ni Israel ni su aliado Trump han hecho lo necesario para transformar estas victorias militares en acuerdos diplomáticos de largo plazo que garanticen su permanencia. Irán comenzó ya la construcción de un nuevo reactor subterráneo a una profundidad a la que las bombas estadounidenses no pueden llegar, además de continuar con su programa de misiles intercontinentales. Jerusalén y Washington tienen dos estrategias posibles a su alcance: una campaña de presión total, incluidas sanciones, para frenar a Irán, o la negociación de un acuerdo nuclear que ponga fin a su programa. La respuesta hasta ahora ha sido la inacción.

En Siria, en lugar de aprovechar el momento para firmar un acuerdo de seguridad, el gobierno israelí, temeroso de la reacción de su base de derecha, ha optado por no actuar. En Líbano ocurre lo mismo. Aunque el gobierno y el ejército libanés han declarado su intención de desmantelar a Hezbolá, no se ha visto ningún avance real. Estados Unidos e Israel, en lugar de aprovechar la debilidad del grupo, se han limitado a observar.

En Gaza la situación es quizá la más crítica. En vez de aprovechar el alto al fuego para impulsar la creación de un gobierno palestino alternativo a Hamas, la única vía real para desplazarlo del poder, Israel ha preferido no actuar, dejando que Trump continúe con su llamado plan de paz que propone un gobierno de expertos internacionales sin verdadera legitimidad entre los palestinos.

Netanyahu tiene un sólo objetivo en mente: ganar las próximas elecciones. Avanzar en cualquiera de estos frentes hacia una solución duradera podría costarle votos dentro de su base. Así, mes tras mes, la situación estratégica, que había sido favorable para el país, parece retroceder hacia su punto de partida. Una oportunidad perdida para construir un nuevo Medio Oriente.