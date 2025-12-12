La legalidad de los pactos prenupciales

El matrimonio es un acto importante en la vida de las personas, y cada día es más cuestionado, cada año hay menos matrimonios, las personas prefieren la vida en pareja libre de contratos; parece que le tienen cierto temor o menosprecio a firmar el contrato de matrimonio.

Sin embargo, hay que hacer notar que la vida en pareja por más de dos años genera lo que se llama concubinato, por el cual la pareja adquiere los mismos derechos y obligaciones que en el matrimonio.

El matrimonio genera otros derechos y obligaciones que el concubinato no genera, uno de ellos es que se debe de celebrar bajo un régimen patrimonial, que puede ser el de separación de bienes o el de sociedad conyugal, los cuales generan dudas sobre los beneficios o perjuicios, por ello es importante informarse para tomar la mejor decisión.

Una de las cuestiones para escoger el régimen patrimonial que regirá al matrimonio es el pago de la compensación en caso de divorcio, la cual únicamente se genera cuando se contrae el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, donde cada cónyuge conservará en exclusiva los bienes que tenga durante el matrimonio, pero si uno de ellos se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos mientras el otro cónyuge trabaja y producía un patrimonio, en el caso de divorcio el juez deberá resolver la porción que en compensación se aplicará, y que puede ser hasta un 50 por ciento en favor del cónyuge que se dedicó al hogar.

Por lo anterior, para evitar que el juez resuelva al respecto, se plantea la celebración de un convenio prenupcial para regular la sociedad conyugal o la separación de bienes, donde se establezcan todas las cuestiones familiares y económicas que regirán al matrimonio, debiendo tomar en cuenta que las disposiciones en materia de familia son de interés público y no se pueden renunciar ni pactar en contra.

El convenio prenupcial debe de considerar no contravenir el orden público, ni los derechos fundamentales; que no invada áreas protegidas, como la patria potestad, los alimentos futuros, renuncias a derechos familiares o la libertad personal, todo lo demás puede ser válido en aras del principio de la autonomía de la voluntad.

Entre los requisitos que debe de reunir el convenio prenupcial, se encuentran que sea por escrito, de preferencia en escritura pública, debiendo asentar el régimen patrimonial, un inventario de los bienes de cada contrayente, reglas para los bienes futuros, administración y rentas de los bienes futuros, porcentajes de participación respecto de los bienes futuros, y las reglas de participación económica, así como todas las cuestiones familiares, viajes, vacaciones, y en caso de divorcio, algunas reglas respecto de la guarda y custodia de los hijos, así como el pago de alimentos y pensiones.

Una de las cuestiones que generan mayor controversia se refiere al pago de la compensación para el caso de divorcio, la cual señala el Código Civil que puede ser de hasta el 50 por ciento del patrimonio generado hasta antes de que se dicte sentencia de divorcio, al respecto se discute que se pueda pactar con anterioridad un porcentaje menor o incluso que la pareja renuncie previamente a la compensación, lo cual es nulo, en virtud de que no se puede renunciar previamente a un derecho que aún no se tiene, por ser un derecho de orden e interés público, es mejor prevenir que lamentar.