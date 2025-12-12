Se acabaron los cheques en blanco

Hay señales en el tablero económico global que simplemente no se pueden ignorar por más retórica política que se les arroje encima. La reciente inclusión de México en la lista de los principales riesgos globales elaborada por Eurasia Group para 2025 funciona como una alerta sísmica para la economía nacional.

La concentración de poder político y la erosión de la certeza jurídica son hoy el mayor pasivo que carga el país en sus hombros. El capital internacional, ese que financia grandes infraestructuras y sostiene cadenas de valor, no tiene patria ni sentimientos, tiene intereses matemáticos.

Esos intereses requieren reglas claras inamovibles y no jueces que deban hacer campaña para mantener su puesto. La reforma judicial ha dinamitado el delicado esquema de independencia que servía de contrapeso técnico frente a las decisiones políticas. Al politizar la justicia se ha encarecido automáticamente el riesgo país. Hoy en día un fondo de inversión institucional en Nueva York, Londres o Frankfurt ve con absoluto recelo poner su dinero en un territorio donde las controversias regulatorias podrían resolverse con criterios electorales y de popularidad en lugar de basarse en la estricta legalidad y la técnica jurídica.

La visita del presidente y fundador de Eurasia Group, Ian Bremmer, a la Ciudad de México y sus encuentros privados con la cúpula empresarial confirmaron lo que muchos temían en silencio. Los dueños del dinero ya no preguntan solamente por los balances financieros o las proyecciones de EBITDA, ahora exigen mapas detallados para navegar un territorio legal que se ha vuelto pantanoso. Cuando los tribunales federales se ven obligados a retomar asuntos que parecían cosa juzgada o cuando los jueces actúan bajo la sombra de su propia supervivencia electoral, la señal externa es devastadora. Las empresas mexicanas que cotizan en Wall Street enfrentan ahora un interrogatorio sobre el rumbo institucional de la nación y eso se traduce en una prima de riesgo más alta y en la suspensión indefinida de proyectos a largo plazo.

Este escenario interno ya es complejo por sí mismo, pero se agrava con la tormenta perfecta que se forma en el norte. La inminente renegociación del T-MEC nos tomará con las defensas institucionales bajas frente a un Estados Unidos que mira cada vez más hacia adentro y que se perfila mucho menos indulgente y más proteccionista. Washington no necesita excusas para endurecer su postura, pero si México no puede garantizar reglas del juego parejas y tribunales confiables, le estaremos regalando los argumentos en bandeja de plata. Las dudas que ya expresan las cámaras empresariales binacionales podrían convertirse rápidamente en una fuga de capitales o en una pausa de inversión que congele el fenómeno del nearshoring justo cuando más lo necesitamos.

Se debe comprender que la soberanía moderna no se come ni se vive de ella, pero la inversión que genera empleos formales y financia hospitales sí es vital para el bienestar. La fortaleza del Estado reside en su capacidad real de generar riqueza y bienestar para sus ciudadanos a través de reglas confiables que atraigan recursos. Si la reforma judicial queda solamente como un experimento de acumulación de poder y no evoluciona rápidamente hacia una reforma de confianza, la factura la pagaremos todos con menos crecimiento y un aislamiento económico progresivo.

Mal Mazda. Mazda enfrenta en México una creciente acumulación de quejas por fallas técnicas, retrasos en refacciones y negativas de garantía, un panorama documentado en un análisis de El Heraldo de México que expone la magnitud del deterioro en la experiencia del cliente y en los indicadores de calidad de la marca. De 2010 a 2025, la automotriz suma 337 quejas formales ante Profeco por defectos de origen, incumplimientos y falta de piezas, mientras casos como el de una propietaria en Veracruz que esperó cinco meses por una refacción revelan problemas graves en el servicio posventa. A ello se añade la alerta emitida por Profeco que afecta a 5,937 vehículos por fallas en el indicador de combustible en los modelos CX-70 2025 y CX-90 2024-2025, además de otros llamados a revisión por fallas en tracción, cinturones, desempañadores y sistemas 360 grados. En términos de desempeño, el Estudio de Confiabilidad México 2025 de J.D. Power ubicó a Mazda con 238 problemas por cada 100 vehículos, por encima del promedio nacional de 229 PP100. Las redes sociales también registran numerosos testimonios de inconformidad, como el caso de un Mazda MX5i Sport 2024 cuya transmisión defectuosa no fue cubierta por la garantía y cuyo reemplazo fue cotizado en más de 105 mil pesos. Pese a la creciente presión pública, la dirección de Mazda Motor de México no ha fijado postura sobre la acumulación de quejas, los constantes llamados a revisión ni la escasez de refacciones, mientras la marca enfrenta el reto de recuperar la confianza de consumidores que exigen soluciones rápidas, transparencia y una respuesta contundente ante los señalamientos publicados.

Voz en off. La Secretaría de Economía y la firma Visa, van a impulsar un programa para que un millón de MiPymes incorporen pagos digitales, con el objetivo de aumentar ventas, ampliar su base de clientes, fortalecer su control operativo y facilitar su acceso a servicios financieros como créditos y seguros. El proyecto parte de que, en 2023, sólo 52 por ciento de las MiPymes recibía pagos con tarjeta, pese a que esta adopción responde principalmente a la demanda de los consumidores y a la necesidad de mejorar la eficiencia comercial. La iniciativa prioriza reducir la brecha digital frente a otros países de Latinoamérica y contempla una primera fase en 10 entidades federativas, incluidas las sedes del Mundial 2026, para posteriormente escalarse a nivel nacional durante el sexenio, alineándose con los objetivos de digitalización y competitividad establecidos en el Plan México...