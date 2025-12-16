Revisarán paridad en gubernaturas

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Tan fría como la mañanera en el salón Tesorería de Palacio Nacional, debe haber sido para algunos gobernadores, empeñados en que sus esposas sean candidatas por sucederlos, porque tras reiterar su postura contra el nepotismo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó revisar las reglas constitucionales en materia de paridad, que obligan a postular mujeres a esos cargos.

Hizo referencia a las resoluciones electorales que coinciden con la obligación de que los partidos postulen mitad mujeres y mitad hombres, en candidaturas a gobernadores, lo que considera distinto a imponer en un estado, de manera obligatoria, que la postulación siguiente deba ser únicamente femenina, como ocurre hoy en los estados de San Luis Potosí y Nuevo León, lo que —aunque ella no lo mencionó— pudiera repetirse en otras entidades, en las que habrá elecciones de mandatarios en 2027.

DE ESTO Y DE AQUELLO

Descartó la Presidenta Sheinbaum que la entrega de agua a Estados Unidos, establecida en el tratado de 1944, vaya a afectar al consumo humano o a la agricultura de nuestro país, porque “no se está entregando agua que no se tiene” y que se pactó que sea para más tiempo “y no en diciembre”, como lo exigían las autoridades del vecino país.

Esa pareció respuesta al diputado federal panista Federico Döring, quien advirtiera que el acuerdo para la entrega de 249 millones de metros cúbicos de agua a EU, antes del 31 de diciembre, podría implicar que el Gobierno de México se despoje de parte de sus caudales, porque las cifras no cuadran, ya que sólo hay 201 millones de metros cúbicos disponibles.

Luego del rechazo en la consulta ciudadana en los municipios de Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula, a la instalación del parque ecológico y de reciclaje en esa zona, la Presidenta dijo en la mañanera que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, buscará otro lugar para desarrollar ese proyecto.

Diputadas locales se enfrentaron “a la greña” en la tribuna del Congreso capitalino, al ponerse a debate la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Daniela Álvarez, del PAN, fue agredida por la morenista Yuri Ayala, ambas y otras legisladoras, se jalonearon los cabellos.

La panista se quejó de que Morena incumplió el acuerdo para que la nueva dependencia fuera un órgano colegiado y no que tuviera una sola persona al frente y que, de lo contrario, no abandonaría la tribuna, que fue la chispa de la trifulca.

José Antonio Kast, de derecha, será el nuevo presidente de Chile, y ayer fue recibido por el actual mandatario, Gabriel Boric, de izquierda.