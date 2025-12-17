Y ahora, huachicol tequilero

Dejó de ser un secreto a voces o un dato menguante para surgir en una de las reuniones más recientes de hoteleros del municipio de Tequila con representantes de la secretaría federal que al parecer ocupa Josefina Rodríguez: buena parte de la mexicanísima bebida expendida es apócrifa, falsificada por una red extensa casi industrial de recuperación de botellas y su relleno con alcoholes de baja estofa que se venden como “originales robados” cuando en realidad bien pueden mandar al hospital e incluso matar a quienes lo ingieren.

Un problema nada menor que incluso podría amenazar la denominación de origen que celosamente guarda y verifica el Consejo Regulador del Tequila que dirige Ramón González.

Si bien la falsificación ha venido históricamente a la baja, en los últimos 12 meses ha vuelto con renovada fuerza. Y es que además de la venta en botellas, el comercio informal de “cantaritos” expedidos en las plazas públicas de ese municipio suele usar esos venenos sin que haya algún interés de la actual autoridad local por establecer algún tipo de control.

Los tequilas más falsificados son Don Julio, de la multinacional Diageo que encabeza Sir Dave Lewis, y Tequila Dobel, de la casa José Cuervo que conduce Juan Domingo Beckmann. Entre ambas falsificaciones se estima conforme a diversas mediciones que abarcan 7% del mercado total de la bebida. En general, los falsificadores buscan las marcas con mayor demanda a fin de colar sus venenos…, pero también para obtener con mayor facilidad los envases.

Para hacer una botella de “Huachicol Tequila”, cuenta la voz popular, hacen falta dos botellas: una para cortarle el tapón y poderla rellenar con facilidad y otra para de ahí tomar el tapón para el envase rellenado. Se compran al final de conciertos o fiestas, en depósitos de vidrio o en la “pepena” de desechos.

La administración del morenista Diego Rivera se ha caracterizado por el abuso y exceso en los cobros de los derechos municipales —en supuestas aras de financiar mejoras en la infraestructura pública hasta ahora invisibles y “hacer justicia al pueblo”— y en un desorden social que sirve como caldo de cultivo para las actividades que atentan contra la salud pública, contra las empresas formalmente establecidas y sus empleados y contra la honorabilidad de la bebida propia de la identidad nacional.

Pero si la fiscalía de justicia de Jalisco, por debajo de la mesa desliza a los denunciantes de tales abusos, que se desistan de las acusaciones por extorsión, ¿pues qué se puede esperar?

Quinta Puerta de México a Europa. El próximo sábado el Aeropuerto Internacional de Querétaro, que dirige Jorge Gutiérrez de Velazco, se convierte en la quinta puerta de México a Europa con el vuelo inaugural desde y hacia Madrid que realiza la compañía IberoJet al mando de Juan Carlos González. Aun tratándose de un aeropuerto pequeño, el de Querétaro ha incrementado sustancialmente su actividad —ya rivaliza con el de Puerto Vallarta en cuanto volumen— es una puerta de entrada al “corazón fabril T-MEC” en el Bajío y una solución rápida para quienes no quieren permanecer hasta 10 horas en un atasco en la autopista CDMX-Querétaro.

Desde Japón, plata para Plata. Plata, de Neri Tollardo, y que ya cuenta con la licencia para operar como banco, cerró un financiamiento de hasta 500 millones de dólares con la japonesa Nomura Securities International, marcando la mayor transacción de este tipo para una empresa de servicios financieros digitales en México. Se trata de la primera ocasión en que una institución financiera japonesa de alcance global participa en una transacción de esta escala en el sector fintech mexicano, evidenciando el creciente interés internacional en Plata y en el desarrollo del sistema financiero nacional.

Con esta operación, Plata supera los 1,600 millones de dólares en financiamiento institucional acumulado desde su llegada a México. La base de inversionistas se ha diversificado, incluyendo fondos de Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Japón y América Latina, lo que refleja el respaldo de actores internacionales. La empresa también ha concretado rondas de financiamiento con Fasanara Capital, Lumina Capital y una emisión de bonos en los mercados nórdicos.

Plata se prepara para iniciar operaciones como banco regulado, tras obtener la licencia en diciembre de 2024 y superar los 2.5 millones de clientes activos. Su modelo híbrido combina operaciones digitales con verificación presencial y fue palomeada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Tamaulipas: nuevas oportunidades carreteras. La reciente ampliación de la concesión Mante–Tula en Tamaulipas, que lidera Grupo HYCSA que encabeza Ramón Casanova, suma un libramiento y un viaducto elevado, y extiende su vigencia por 22 años. La infraestructura de transporte, es sabido, es un acelerador social cuando se planifica y ejecuta correctamente. Con una inversión pública productiva que supera 7,355 millones de pesos, este proyecto garantiza mejores trayectos y abre oportunidades para comunidades enteras.

Los impactos del proyecto Mante–Tula se pueden resumir en fortalecimiento de cadenas productivas, mayor acceso a servicios, mejora la movilidad, genera certidumbre a inversionistas y habitantes, e impulsa un progreso equilibrado y sostenible para toda la región.