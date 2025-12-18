Van contra “Ley Esposa”

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Más que en serio va la decisión de la Presidenta Claudia Sheinbaum contra el nepotismo en las próximas elecciones de candidatas a gobernadoras en los estados en los que hoy gobiernan sus esposos, luego de que la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, anunció que se prepara un recurso de inconstitucionalidad para las leyes estatales que lo propongan.

En San Luis Potosí donde el Congreso estatal aprobó una reforma para que la senadora Ruth González sea candidata, su colega y dirigente estatal panista, Verónica Rodríguez, declaró que con eso se pretende perjudicar la aspiración del reelecto alcalde blanquiazul de la capital potosina, Enrique Galindo, por lo que impugnará aquella aprobación del Congreso potosino e igual hará si en Nuevo León llegaran a darle luz verde.

DE ESTO Y DE AQUELLO

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Importante reconocimiento a la SHCP

Sorpresiva designación de Esthela Damián Peralta como nueva consejera jurídica de la Presidencia, en sustitución de la hoy fiscal general, Ernestina Godoy, que anunció ayer en su mañanera la Presidenta Sheinbaum, de quien fuera su secretaria particular, cuando gobernó CDMX.

Es egresada de la Universidad Autónoma de Guerrero y maestra en Educación, y en su formación profesional se especializó en Derecho Parlamentario, Fiscal, Administrativo, Derechos Humanos y Electoral, además en temas de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. Era subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En pleno Paseo de la Reforma, agentes del Gabinete de Seguridad capturaron a Jacobo Reyes León, El Licenciado o Yacob, presunto socio del propietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, que fue detenido hace un par de meses por la Fiscalía General de la República en tiempos de Alejandro Gertz Manero y logró convertirse en testigo protegido.

Está acusado de liderar una organización criminal dedicada al robo de hidrocarburos, tráfico de armas y drogas, contra el que se había girado orden de aprehensión, junto con siete de sus cómplices, luego del arresto de Rocha Cantú que, después de las revelaciones, fue liberado.

María Vanesa Pedraza Madrid, exjefa de asesores y representante de una empresa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio calderonista, fue detenida por agentes federales, en la colonia Nápoles, acusada de un presunto lavado de ¡cinco mil millones de pesos!, desviados del sistema penitenciario, y trasladada a un Cereso de Morelos.

Lamentan en el Departamento de Estado de EU que México siga ayudando a Cuba con petróleo y recursos, y le piden al Gobierno reconsiderar ese apoyo porque la política exterior de México “no está alineada a los valores que comparte con la administración del presidente Trump”.