CJNG y Zetas, en caso Maduro

Es ingenuo pensar, a menos que el propósito sea defender velada o abiertamente a Nicolás Maduro, que en el caso de México, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no cumplirá sus insistentes amenazas de combatir a los cárteles mexicanos, cuando al menos dos de ellos, el Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, están implicados en las acusaciones al ilegítimo presidente de Venezuela.

Una y otra, y otra vez, el mandatario norteamericano ha asegurado que esos grupos criminales, a los que declarara “organizaciones terroristas extranjeras”, controlan nuestro país y que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo teme actuar en su contra, lo que ella rechaza categóricamente, aunque aquéllos lo mantienen en distintas regiones del país con incesante violencia.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Los mismos que nunca protestaron ni exigieran a organismos internacionales que obligaran a Nicolás Maduro a reconocer su derrota electoral en julio de 2024 ante Edmundo González Urrutia, ni aceptara que las autoridades electorales mostraran las actas que lo confirmaran, son los que ahora recurren y urgen a la OEA y a la ONU a intervenir tras su captura.

Si eso no ocurrió entonces, tampoco el dictador venezolano aceptó en meses recientes abandonar el mando que usurpó para tener una salida que, como se lo ofreciera el Gobierno de Estados Unidos, hubiera evitado no sólo su arresto y el de su esposa, sino la acción militar de la madrugada del sábado pasado para ser trasladado a Nueva York, en donde será juzgado por la justicia de ese país como líder de una organización terrorista y red de narcotráfico.

En su mañanera de ayer, la Presidenta Sheinbaum Pardo volvió a criticar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para aprehender a Nicolás Maduro y pidió un juicio justo para él, al señalar que México no puede estar de acuerdo nunca con que al Presidente de un país se le lleve a fuerza, aunque fuera culpable de lo que se le acusa, que en el de aquél, agregó, “todavía está por verse”.

Dijo que una cosa es la propaganda en contra de Venezuela de aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maduro o el “chavismo” venezolano y, otra, que un país utilice la fuerza para llevarse a un presidente, que es un asunto de soberanía del pueblo de aquel país, como lo es de cualquier otro, al comentar que la política exterior de México ha sido ejemplar, “aunque se perdió un poco durante los sexenios de los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón” y “en el periodo priista”.

Fueron 32 militares cubanos custodios de Maduro los que resultaron muertos en su captura.