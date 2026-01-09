CJNG, oootra vez frente a Trump

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Tras el desmantelamiento por parte de la DEA de una organización criminal hispano-mexicana en España, que abastecía de metanfetaminas a varios países de Europa, en la que participaba el Cártel de Sinaloa, éste vuelve a ubicarse en la mira del Gobierno de Estados Unidos y refuerza la pretensión del presidente Donald Trump de combatirlo como organización terrorista, involucrado como está también en el caso del encarcelado e ilegítimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En la mañanera de la Presidenta Sheinbaum ayer en Cuernavaca, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como la Fiscalía General de la República mantienen un intercambio de información con las autoridades de España y la agencia estadounidense para investigar a empresas que podrían estar ligadas a esa organización criminal, luego del arresto de nueve personas, entre ellas un integrante del grupo criminal de Sinaloa.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

SIN dar a conocer la información que ofreciera el lunes sobre las cifras del envío de petróleo crudo de México a Cuba, la Presidenta Sheinbaum aseguró que es similar a las que se realizara en administraciones anteriores, desde la de Carlos Salinas y Felipe Calderón, y aún menor al volumen contratado el año pasado que, dijo, es menor al registrado en 2024 y cuya información que solicitó ya la recibió y se dará a conocer.

AL ser cuestionada acerca de si los países que votaron en la Asamblea de la ONU en contra del bloqueo comercial a Cuba deberían otorgarle también ayuda humanitaria, como México, respondió que eso depende de cada uno y que México optó por hacerlo, porque los bloqueos dañan a los pueblos más allá de los gobiernos, al mencionar que se le ha brindado también ayuda a la isla por un huracán, como se ha apoyado a otros países.

PERSISTEN desacuerdos en iniciativa de reforma electoral: si deben mantenerse los organismos estatales electorales —los Oples— o no, si deberán continuar el régimen de diputados plurinominales o se reduce el número actual, si se deben darse menos recursos a partidos políticos, como lo han señalado expertos, académicos, consejeros, magistrados y legisladores.

NO sólo el Cártel Jalisco Nueva Generación está convertido en blanco del Gobierno de Estados Unidos, también debería estarlo para el de la 4T el de Santa Rosa de Lima, en el Bajío, que desde un penal de alta seguridad maneja José Antonio Yépez, El Marro, al que, desde el inicio de esta semana, se responsabiliza del desmembramiento de personas e incendio de varios negocios, ayer, en el municipio michoacano de Cuitzeo.

EXCARCELA Venezuela un “número importante” de presos políticos, nacionales y extranjeros.