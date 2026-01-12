Una mujer bengalí del siglo XIX

Javier Solórzano Casarín │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Satyajit Ray (1921-1992), uno de los grandes cineastas del siglo XX, tenía el don de contar historias y de bosquejar personajes que siempre encontraban la manera de adentrarse en nuestros corazones y en nuestra memoria. Su lenguaje poético y en ocasiones surrealista marcó un periodo fundamental en el cine de la India. Fue un consumado músico, compuso la piezas originales de muchas de sus películas.

Su extraordinaria obra fílmica retrató una enorme variedad de temas, de situaciones sociopolíticas y culturales de la experiencia colectiva de la India, esto le ofreció al gigante del continente asiático la oportunidad de exhibirle a las audiencias internacionales, una perspectiva compleja y fidedigna de las vidas de sus habitantes, lejana de las preconcepciones occidentales.

Martin Scorsese se refirió al cine de Ray como “poético, inmediato, trágico e íntimo”.

La película Charulata (1964) es uno de los mejores ejemplos de su profunda habilidad artística y de su incomparable visión.

Charulata está basada en la novela La esposa solitaria, de Rabindranath Tagore, uno de los grandes escritores de la India —Premio Nobel de Literatura—, cuya contribución a la cultura bengalí y mundial es invaluable.

Situada en 1897 en Calcuta, capital de la región occidental de Bengala, la India era en ese momento y hasta 1947 una colonia inglesa.

El filme de Ray nos cuenta la historia de Charulata (Madhavi Mukherjee), una mujer introvertida que le dedica su tiempo a atender su casa y a su esposo, Bhupati (Shailen Mukherjee), un exitoso empresario y dueño de un periódico de mayor circulación llamado El Centinela.

Charulata en sus tiempos libres se pierde en sus pensamientos, canta y tararea canciones tradicionales de la región y observa a la vida en la calle que cotidianamente rodea su majestuosa casa. Está feliz, pero se siente muy sola. Hay un amor genuino entre ella y su esposo, pero ha caído en una cierta costumbre donde hay más cordialidad que pasión.

Charulata tiene un secreto: es una soñadora y una lectora empedernida; posee un talento auténtico para la escritura. En esa época, una mujer no tenía muchas opciones más que ser madre, esposa y ama de casa. El mundo de Charulata cambia por completo cuando los visita Amal (Soumitra Chatterjee), el primo de Bhupati —un escritor con ambiciones profesionales—. Gracias a Amal, el amor por la escritura despierta en Charulata como nunca antes. Complicando las cosas, su cariño por Amal evoluciona a algo más, irrumpiendo el equilibrio establecido del hogar.

La dirección, el guion, las actuaciones, el lenguaje visual (adelantado a su época) y la música son formidables. Un elemento fascinante es la perspectiva: cómo vemos a los personajes y cómo Charulata ve el mundo que la envuelve, todo a través de la lente de la cámara que establece el punto de vista en primera persona.

Es una pieza voyerista anclada en la inocencia, la belleza, la curiosidad y el deseo de explorar las sensaciones y las ideas que alimentan nuestra naturaleza humana.

Disponible en YouTube.