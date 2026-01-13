Descarta CSP intervención, no “movilización”

Aun cuando, tras una llamada telefónica con Donald Trump, ayer a temprana hora, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó la amenaza de una intervención militar de Estados Unidos, como en Venezuela, advirtió que “en caso de que la situación escale, buscará llamar a la movilización”.

Agregó que el republicano reconoció el trabajo que se está haciendo en seguridad, pero insistió en que le parecía que puede hacerse mucho más, en lo que ella estuvo de acuerdo, pero que lo importante es mantener relación de respeto y colaboración, y cuando dijo que no tocaron el tema del petróleo que México envía a Cuba, éste “preocupa más a la oposición que a los mexicanos”, del que ambos hablarán posteriormente.

La Presidenta comentó que, en la conversación, Trump le preguntó cuál es su posición respecto a Venezuela, a lo que ella respondió que es de rechazo a la intervención militar de su país, como ha sido su posición pública, “porque nosotros tenemos una Constitución que está en contra de ello”, que él acabó con un… “bueno, entiendo que esa sea su Constitución”.

El día anterior, por instrucciones de la Presidenta, el canciller Juan Ramón de la Fuente conversó telefónicamente con el secretario de Estado del gobierno estadounidense, Marco Rubio, quien le urgió que México dé “resultados tangibles” en el combate a los cárteles de las drogas, después de la advertencia del presidente Trump de que los empezará a atacar por tierra.

Por la imparable violencia y asesinatos que se registran a diario en algunos estados, estos parecen encabezar la lista de entidades en donde comenzará la batalla que las Fuerzas Armadas han comenzado a redoblar en ellas, con el despliegue de operativos aéreos, con los que se enfrentará a los cárteles de la droga que las tienen asoladas.

Si ése fue, o no, uno de los acuerdos de “coordinación” con agencias de inteligencia de Estados Unidos para responder a la exigencia a México del secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, de que haya “resultados tangibles” en contra de esos grupos criminales, lo importante es que en esas entidades y muchas otras de la República, sus habitantes puedan vivir en paz.

En La Piedad, un municipio michoacano afectado por la violencia, se registró la madrugada de ayer un incendio en una bodega en la que se almacenaba huachicol de contrabando, reportado por las autoridades, que dañó a varios vecinos que fueron hospitalizados y a una docena de vehículos.

Cónclave en Palacio Nacional por el proyecto de reforma electoral, en la que hay más disensos que consensos por la intención de hacerla “a modo” de la 4T.