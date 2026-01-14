AICM: Mainbit instala Wifi 7 en terminales 1 y 2

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Pues sí, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México será el primero en América Latina que contará con el servicio de Internet inalámbrico de velocidad extrema WiFi 7, el nuevo protocolo de alta velocidad para datos que usa las bandas de 6 Gigahertz que supera en 10 veces la velocidad provista por los actuales protocolos WiFi 5.

El hub nacional a cargo del almirante José Padilla Olmos contrató a una compañía experta en equipamiento de tecnología de la información, Mainbit, que conduce José Antonio Sánchez, que instalará 800 antenas especiales para ese protocolo en las terminales Uno y Dos, para entrar en operación en mayo próximo.

No más “Internet chafita” en el tercer aeropuerto con mayor puntualidad del mundo. La experiencia de arribo al país se mejora con una conectividad robusta.

Las antenas son Huawei —la empresa china que aquí dirige Liu Jiude— por ser la firma pionera en el desarrollo de los protocolos WiFi 6 y 7. El contrato estimado en 113 millones de pesos —y que se extenderá por dos años— ofrecerá la experiencia de Internet gratuito con velocidades de hasta 46 megabits por segundo a viajeros, visitantes y trabajadores. Todas las personas que se encuentren en los edificios terminales podrán acceder mediante sus dispositivos móviles a través de un portal pasivo, independientemente de sus servicios de datos móviles con los que cuenten.

Y bueno, Mainbit ofreció el precio más bajo (30% respecto al segundo lugar, Telmex) del concurso y las mejores condiciones técnicas de instalación y servicio que permitirá conectar de manera simultánea hasta 25 mil usuarios por cada una de las 800 antenas a instalar…, es decir, que habrá capacidad de atención de sobra para los 357 mil usuarios diarios del AICM, así como para los visitantes nacionales e internacionales que llegarán a la Ciudad de México con motivo del Mundial de Futbol 2026.

La instalación se hará con los trabajos de remodelación y mejora que se llevan a cabo a puro pulmón y tres turnos diarios: en los próximos días, Padilla Olmos convocará a todos los contratistas con obras en proceso —entre los que destacan tres compañías de Grupo ICA a cargo de Guadalupe Philips— para que se comprometan a culminar sus trabajos o que los lleven a su avance máximo en marzo próximo para que el tránsito de viajeros en Semana Santa 2026 (del 29 de marzo al 5 de abril) sea la “prueba real” previo al evento futbolístico.

Presenta denuncia Salinas Pliego ante la OEA. El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, presentó ayer en Washington, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, una denuncia en contra del Gobierno de México por “persecución fiscal, judicial y administrativa, coordinada para intimidar, desgastar y callar a quienes pensamos distinto y levantamos la voz”.

En el marco geopolítico en América tras la captura de Nicolás Maduro, la denuncia del empresario cobra especial relevancia política y lo convierte en el personaje más connotado de la oposición política al régimen 4T.

“No se trata sólo de un ataque contra mi persona. Se trata de sentar un precedente peligrosísimo: el uso del Estado y el crimen organizado como arma para castigar a los opositores políticos, y restringir la libertad de expresión”, expuso tras reunirse con Pedro Vaca, relator especial para Libertad de Expresión en la OEA.

“El pleito no es conmigo, yo sólo soy uno de los que hemos decidido ponernos en el medio entre un gobierno autoritario, con tintes dictatoriales, y la libertad de expresión de ustedes los mexicanos, en pocas palabras, a los gobiernícolas les estorbo para seguir robando en lo oscurito en paz”, enfatizó.

El cambio de marea en la región ya se percibe en estas tierras.

Creaturismo se luce en Fitur. Como país invitado al evento de turismo más importante del mundo, la Fitur de Madrid, México se lucirá con el pabellón más grande —e innovador— de América Latina que desarrolla la compañía Creaturismo que dirige Eduardo Martínez. Es la quinta edición en que la empresa parte del Grupo CIE, de Alejandro Soberón, se hace cargo de montar el espacio de promoción internacional y generación de negocios para los destinos nacionales, de los principales mercados de turismo.

Creaturismo inició en 2020 con el Pabellón México de 400 metros cuadrados, y ahora el proyecto 2026 es de 1,780 metros cuadrados en planta, y 560 metros cuadrados adicionales en el exterior para activaciones y presentaciones de los estados… o sea, un crecimiento de 300% en la superficie, con el que se prevé colocar más de 800 acreditaciones para citas de negocios en la feria más importante del mundo en la materia.

SilverBlue, Pedro Haces. La demanda de capital privado en México rebasa la capacidad del sistema bancario: el requerimiento de financiamiento para empresas medianas supera los 160 mil millones de dólares y muchas de ellas operan con modelos probados, pero sin acceso a esquemas formales de crédito.

Esto puede cambiar con SilverBlue, empresa financiera respaldada por Javier Garza Buffington, que integrará deuda estructurada, inversión de capital para empresas y adquisiciones de activos a largo plazo; bajo la dirección de César Urrea, la firma operará con los estándares institucionales más firmes de gobierno corporativo

Así, ante un probable relanzamiento del nearshoring, la firma busca posicionarse como socio clave para financiar proyectos que no encuentran espacio en la banca tradicional.

Esta nueva oportunidad de reindustrialización fue respaldada, por su parte, por el diputado morenista Pedro Haces, quien confió en el éxito de la renegociación del acuerdo comercial con el vecino país y comprometerse nuevamente a impulsar las herramientas de equidad y representatividad laboral que permitan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos y competir equitativamente en América del Norte.