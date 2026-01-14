Desdeña Trump el T-MEC: “es irrelevante”

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

A su estilo de reconocer telefónicamente las acciones de seguridad del Gobierno de México o exaltar cualidades a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como lo ha hecho en varias de las breves conversaciones que han sostenido, como la del lunes pasado, y al día siguiente lanzar advertencias o críticas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el T-MEC “es irrelevante, ni siquiera pienso en él y no necesitamos autos hechos en México”.

A sabiendas de lo que ese tratado comercial representa entre su país, México y Canadá, a 24 horas de haber vuelto a sostener un breve diálogo con ella, aprovechó un recorrido por la planta de Ford Motor en Dearborn, Michigan, para volver a desdeñarlo, aunque dijo querer que a ambos países les vaya bien, pero que los autos que aquí se fabrican y exportan a la Unión Americana, se hagan allá.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Ni el barullo que ha originado la rechazada iniciativa de reforma electoral por los intentos morenistas en doblegar al INE y a sus consejeros, despojándolo de recursos y autonomía o disminuir el número de plurinominales, ha logrado distraer la atención de la opinión pública por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a nuestro país un día sí y otro también.

Tampoco, por la aprehensión de quienes fueran colaboradores del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, acusados de presuntamente estar involucrados en esa ejecución. No así de ninguno de los funcionarios y políticos michoacanos, ni legisladores señalados por el propio extinto edil, de obstruir su gestión y sostener relaciones con capos de cárteles locales.

Día a día se multiplica el rechazo ciudadano a registrar sus líneas telefónicas celulares, igual que ocurriera en anteriores sexenios cuando se pretendió hacerlo para obligar a proporcionar información confidencial, quedar bajo permanente vigilancia gubernamental que podría llegar a quedar en manos y a merced de la delincuencia.

Ayer en su mañanera, la Presidenta Sheinbaum sostuvo que esa información confidencial no implica quedar bajo vigilancia de instancias del Gobierno federal, porque la responsabilidad de resguardarla es de las empresas telefónicas que no las han requerido.

Para presentar un informe de las cifras de crudo que el actual Gobierno de Mexico ha enviado a Cuba, en lo que va del sexenio, se espera hoy en la mañanera al director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, y a la secretaria de Energía, Luz Elena González, amén, seguramente, de las cifras en anteriores administraciones.

Rip a la Ley Esposa en San Luis Potosí, luego de que el gobernador verde-ecologista, Ricardo Gallardo, la vetó. Favorecía a su esposa, la senadora Ruth González, se ha señalado.