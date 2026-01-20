Autorizado, avión de EU en Toluca

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El avión militar de Estados Unidos que aterrizó en el aeropuerto de Toluca el sábado se llevó a funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a capacitarse a ese país como parte del “entendimiento bilateral entre ambos países”. Fue acordado por autoridades mexicanas —Secretaría de la Defensa Nacional y el Gabinete de Seguridad—, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque reconoció que debió arribar a la base militar del Aeropuerto Felipe Ángeles.

Dijo que la autorización de parte de la Sedena estaba pactada desde octubre pasado y que “la novedad” es que aterrizara en el aeropuerto de la capital mexiquense y no en el AIFA, que es en donde deben arribar los aviones militares. En tanto, el Gabinete de Seguridad que encabeza la SSPC, informó que su aterrizaje, del que poco se sabía, obedece a un vuelo aprobado por las autoridades, relacionado con actividades de capacitación.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió que no revisará sentencias dictadas anteriormente por las dos Salas que fueron desaparecidas por la reforma al Poder Judicial y que siempre dejaron claro que fueron definitivas e inatacables, lo que había originado severas y justificadas críticas a los nuevos ministros.

Esa propuesta mereció unánime rechazo no sólo de agrupaciones de abogados, sino de la opinión pública, al pretender que se revisaran casos juzgados y, en la sesión de ayer, se reconoció como pertinente que fuera el pleno el que fijara su posición al respecto, que fue de rechazo absoluto.

Desde diciembre pasado, Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, advirtió que tendría sentido discutir por separado los asuntos comerciales con Canadá y México, incluido el Estado de derecho, “en caso de que necesitáramos revisarlo o abandonarlo”, lo que hoy se tiene presente ante los riesgos de que el acuerdo trilateral no se ratifique.

En su mañanera, la Presidenta Sheinbaum pidió no anticipar escenarios sobre una eventual salida de Canadá, del T-MEC, hasta el inicio de esa revisión, en respuesta a una pregunta sobre el reporte de la calificadora Goldman Sachs de que las negociaciones podrían derivar a un esquema bilateral México-EU, dejando fuera a Canadá y dijo que nunca es bueno especular.

Si la investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico que pidió ayer la mandataria incluye a Gonzalo López Beltrán, puede ser que acabe como la del caso de huachicol fiscal que involucró a los sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, y mejor será que los ingenieros de esa obra empiecen a solicitar amparos porque hasta ellos podría llegar la responsabilidad.