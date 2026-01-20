El anterior Pesos y Contrapesos lo titulé 14 meses, ¿y contando?, refiriéndome a los 14 meses, de septiembre de 2024 a octubre de 2025, de crecimiento negativo de la inversión fija bruta (instalaciones, maquinaria y equipo), parte esencial de la inversión directa (que produce bienes y servicios, crea empleos, genera ingresos y contribuye al bienestar), 14 meses de crecimiento negativo que es uno de los principales problemas que enfrentamos en la economía, y que, al parecer, el gobierno no reconoce como tal, lo cual es un problema más grave.

Este Pesos y Contrapesos lo titulo Tres meses, ¿y contando?, y me refiero a los tres meses consecutivos, agosto, septiembre y octubre de 2025, de crecimiento cada vez mayor de lo que el Inegi llama consumo privado, que es la compra de bienes y servicios, de parte de las familias residentes en el país, excluyendo la adquisición de bienes inmuebles y objetos lujosos, relacionado con el bienestar de las personas, que es el fin de la economía: que vivan, no solo bien, sino mejor.

El bienestar depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que se dispone para la satisfacción de las necesidades, la mayoría de los cuales hay que comprar, por lo que dicha compra es un buen indicador de dicho bienestar. Primer paso: compra de bienes y servicios. Segundo: consumo de bienes y servicios. Resultado: satisfacción de necesidades, bienestar.

Este fue, en términos anuales (comparando cada mes con el mismo mes del año anterior), el crecimiento de la compra de bienes y servicios de enero a octubre del año pasado. Enero, menos 1.5% (el mayor decrecimiento). Febrero, menos 1.2% (el menor decrecimiento). Marzo, menos 1.4%. Abril, más 0.5%. Mayo, más 0.1% (el menor crecimiento). Junio, más 0.9%. Julio, más 0.4%. Agosto, más 1.7%. Septiembre, más 2.3%. Octubre, más 4.1% (el mayor crecimiento). Tres meses consecutivos de mayor crecimiento de una variable tan importante como es la compra de bienes y servicios, paso previo a su consumo, del que depende la satisfacción de las necesidades, de la que depende el bienestar. Tres meses, ¿y contando? Espero que sí.

La mejora ha sido considerable. El crecimiento promedio mensual entre enero y marzo fue menos 1.37%. Así empezamos el 2025. Entre agosto y octubre fue más 2.70%. Así lo estábamos terminando. ¿Se mantendrá esta tendencia hacia un mayor crecimiento de la compra de bienes y servicios, que dependerá del empleo y las remuneraciones (en relación a estas dos variables los 14 meses de crecimiento negativo de la inversión fija bruta no augura nada bueno), de la inflación (la pérdida de credibilidad en la política monetaria del Banco de México, recientemente señalada por Moody’s, tampoco augura nada bueno), y de la confianza de los consumidores (que en escala de cero a cien promedió mensualmente 47.8 puntos en 2024 para bajar a 45.9 en 2025, que tampoco augura nada bueno)?

La mejora, entre agosto y octubre, fue considerable. Sin embargo, los resultados del 2025, comparados con los del 2024, por más que se hayan obtenido buenos resultados en noviembre y diciembre (información que conoceremos el 5 de febrero y el 5 de marzo), dejarán que desear. Entre enero y octubre del 2024 el crecimiento promedio mensual de la compra de bienes y servicios fue 3.00%. Entre enero y octubre de 2025 fue 0.59%.