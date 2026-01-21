Todo listo para arreglar conflicto de los slots… pero

Pero se trata de una de tantas herramientas de presión política que el gobierno de Donald Trump ha decidido aplicar a la administración de Claudia Sheinbaum. Las sanciones que la Federal Administration Aviation (FAA) aplicó en julio pasado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) pudieron haberse levantado en el cuarto trimestre de 2025.

De hecho, las sanciones que prohibieron abrir más vuelos hacia Estados Unidos desde ambos aeropuertos pudieron haber sido omitidas, pues en mayo de ese año el AICM, al mando del almirante José Padilla, dispuso el primer posiciones-horario o slots para ser ocupado por Delta, American Airlines y United. Hace no poco más de un mes el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, anunció que el Gobierno mexicano cedería otros cinco slots para sumar los seis que por “decretazo” el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le confiscó a las firmas comandadas por Ed Bastian, Robert Isom y Scott Kirby.

A la fecha, sólo American retomó un slot (el que se liberó en mayo) para la temporada de invierno. Y aún no está claro si habrá demanda de esas posiciones-horario para la temporada de Verano, precisamente al calor del Mundial de Fútbol 2026. Y no está claro por qué resulta lento y muy detallado el análisis que hace cualquier aerolínea pare decidir la apertura (en este caso reapertura) de vuelos y/o aumento de itinerarios.

Pero el hecho de que la FAA, al mando de Bryan Bedford, haya anunciado hace unos cuantos días una muy relevante alerta a los pilotos y aerolíneas comerciales de su país para vuelos sobre la costa Pacífico de México y Centroamérica ante posibles operaciones militares e interferencia en las comunicaciones convencionales de aeronavegación, deja en claro que no será rápido el levantamiento de las sanciones… ni aunque las aerolíneas cargueras hayan manifestado su conformidad y beneplácito por mudarse al AIFA, que conduce del general Isidoro Pastor.

Y es que no se puede olvidar que las sanciones de la FAA son la revancha del gobierno republicano al rompimiento del acuerdo bilateral México-Estados Unidos dada una ocurrencia —una de tantas— del entonces inquilino de Palacio Nacional.

Coparmex, los peores estados para invertir. La encuesta que la Confederación Patronal de la República Mexicana presentó la semana pasada es una autentica mina de datos sobre la percepción que sus integrantes tienen sobre el momento económico el ambiente de negocios: sólo 39.5% en general estiman que es un buen momento de invertir. En otras palabras, un stand still promedio que se perfila a durar todo el año en curso.

Si bien ese porcentaje ya habla de una extrema cautela de inversión, abajo del promedio el indicador muestra un entorno de desconfianza. El nivel mas bajo de ánimo para invertir, ni siquiera cuantificado, cae en Campeche, a cargo de Layda Sansores. También sin dato y sólo con un enfoque a la baja, es Tabasco de Javier May. Dos entidades que pasaron por el boom del Tren Maya y una Refinería… y hasta ahí. Zacatecas, a cargo de David Monreal y bajo un entorno constante de enfrentamiento de grupos criminales, se anota como “estimación” el ambiente de negocios.

Tres gobiernos morenistas, pues. Pero en Querétaro el ambiente es de desconfianza con 29.8% de los encuestados que creen que es buen momento de invertir, una entidad a cargo del panista Mauricio Kuri.

El primer lugar con ánimo para invertir es Michoacán con un 55.9% que aún siendo muy bajo, es lo que hay… por los operativos de seguridad aplicados por la Secretaría de Seguridad, de Omar García Harfuch; Veracruz (se vale sorprenderse) de la morenista Rocío Nahle con 52.8% y Jalisco registra 48.3% de buen ambiente en la administración de Pablo Lemus.

Y lo que mas afecta al ambiente de negocios y por tanto al empleo es la incertidumbre del contexto económico (26.1%), la inseguridad (20.4%), la incertidumbre del contexto político (18.4%) y falta de recursos y/o crédito (8.5%), apunta Coparmex que preside Juan José Sierra.

Unen fuerzas TV Azteca-ADNnoticias. Vaya jugada que representó que toda la programación noticiosa de TV Azteca y ADNnoticias, quedó bajo la dirección de Luciano Pascoe como lo anunció Benjamín Salinas.

Con esto, la red de Fuerza Informativa Azteca englobará las señales informativas de Azteca Noticias y ADNnoticias con una perspectiva de largo plazo y de innovación constante y multiplataforma, concentrando así las fuerzas informativas del Grupo Salinas.

¡En buena hora!

¡No te vueles, Durazo!. En los últimos días, el equipo de Alfonso Durazo ha presumido la expansión de la infraestructura de los aeropuertos de Hermosillo y de Ciudad Obregón, los más importantes de Sonora (entidad con sólo 35.6% de confianza para hacer negocios), pero no ha sido otra cosa que “saludo con sombrero ajeno”.

Y es que las mejoras en la estación de Hermosillo corresponden a la inversión del Grupo Aeroportuario del Pacífico, que comanda Raúl Revuelta, en tanto que el de Ciudad Obregón, que dirige el Contralmirante Humberto Neri, se expande por iniciativa del Grupo Aeroportuario de la Marina.